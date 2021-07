Rodríguez asegura que diálogo con sector opositor depende de EEUU

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez afirmó que existe un sector de la oposición venezolana que obedece las órdenes que les emite el Gobierno de los Estados Unidos.

Durante entrevista en el programa A Pulso que transmite la televisora estatal VTV, el parlamentario señaló que así quedó demostrado con el diálogo instaurado en República Dominicana donde luego de recibir una llamada del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, la oposición venezolana representada entonces por Julio Borges, Manuel Rosales y otros actores, decidieron no firmar el documento que había sido acordado luego de varias reuniones.

“Sencillamente no firmaron porque, te repito lo que le plantearon a ellos en ese momento, el plan es otro, el plan no es ir a elecciones, el plan es no medirse según los cánones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el plan era asesinar al Presidente (Nicolás Maduro), el plan era promover un expediente de pelea de perros, una revolución de colores, desestabilización, violencia, agresión, tratar de entrar por Colombia, entrenar mercenarios y paramilitares en Colombia, ese era el verdadero plan de (Donald) Trump”, indicó.

Señaló que en la actualidad debido al cambio de administración en EEUU “lo que hemos recibido nosotros, no nos consta porque ellos son blancos y se entienden, es que hay una disposición hacia la oposición venezolana para que participe en el proceso de diálogo”.

Recalcó que la participación en este proceso que se llevará a cabo en México dependerá de lo que a este sector opositor le dicte la administración estadounidense de Joe Biden.

“Ya tenemos el plan de trabajo para este proceso de negociación. A estas alturas no tenemos claro cuál es la posición que maneja, no la oposición venezolana, sino que le van a decir los gringos a la oposición venezolana porque según lo que les digan es lo que ellos van a terminar haciendo”, apuntó.