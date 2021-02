CIA contrata mercenario por 5 mil dólares para volar sede de la AN

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, presentó pruebas que vinculan al Gobierno colombiano del presidente Iván Duque con el ataque frustrado con explosivos contra el parlamento venezolano, el cual se realizaría el pasado martes 26 de enero.

En rueda de prensa ofrecida este viernes, el parlamentario presentó la confesión de Richard Alberto Grillet, extrabajador de la AN quien fue capturado infraganti en horas de la tarde de ese martes por los cuerpos de seguridad del Estado.

De acuerdo a la información dada por Rodríguez, los explosivos iban a ser colocados en la sede administrativa de la AN ubicada en el edificio José María Vargas (Pajarito) y en las cercanías del Hemiciclo de Sesiones del parlamento venezolano en el Palacio Federal Legislativo.

Al respecto en su confesión Grillet reveló que se trataba de tres cajas explosivas, las cuales serían colocadas en el piso 5 y 6 de la sede administrativa donde funciona la Comisión de Defensa y una ne las cercanías del Palacio Federal, las cuales además contenían panfletos que anunciaban la “Operación Libertad 23 de Enero”.

La CIA y la inteligencia colombiana

El presidente de la AN denunció que esta nueva operación contra la institucionalidad venezolana, fue planificada y ejecutada desde la Agencia Central de Inteligencia de Colombia, a través de Mariano José Ugarte, agente reclutado de la CIA estadounidense, quien fue el encargado de contactar a Grillet para que ejecutara este acto terrorista y que en la actualidad se encuentra protegido por las autoridades colombianas.

“Desde el año 2001 yo trabajaba en la Asamblea Nacional como funcionario de seguridad y en 2011 solicito un permiso y me incorporo a la Policía Municipal de Girardot. Estando ahí conozco a Mariano José Ugarte con quien entablo amistad. En 2012 vuelvo a la AN y siempre mantuve contacto con Mariano. En mayo de 2020 él (Mariano) me contacta y me dice que hay una persona interesada en hablar conmigo (…) recibí una videollamada por whatsapp de Mariano en compañía de otra persona de marcado acento colombiano y me dicen que si quiero formar parte del grupo para realizar acciones de sabotaje contra el Estado”, relató Grillet quien afirmó que por esta operación con explosivos le ofrecieron 5.000 dólares.

“Esta es la colombianización de la oposición venezolana”, acusó Rodríguez quien dirigiéndonse al presidente colombiano aseveró que “sabemos de esos planes porque te estamos respirando en el pescuezo Iván Duque, sabemos lo que planeas, a quien mandas. Sabemos que Mariano es un agente de la Agencia Central de Inteligencia de Colombia y lo sabemos porque tenemos la gente cerquita de dónde tu estás y nos señalaron este hampograma”.

El parlamentario adelantó que producto de la detención del terrorista Grillet se le incautó un teléfono con mucha información de importancia sobre los planes que contra el país se promueven desde el gobierno de Duque a quien acusó de ser “un cobarde por naturaleza” y estar obsesionado con Venezuela.

“Ya sabemos qué fue a hacer Leopoldo López a Colombia”, indicó Rodríguez al recordar la reciente visita que realizó este prófugo de la justicia venezolana al vecino país el pasado 11 de diciembre, donde se reunión con autoridades del gobierno neogranadino.