Rodríguez busca devolver institucionalidad al parlamento

Para el jefe del Comando de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, llegó el momento de rescatar la Asamblea Nacional.

Rodríguez indicó que es necesario recuperar la función principal de la Asamblea Nacional, “que es una función legislativa, es decir de diseño del edifico legal del país, y una función de contraloría, de estar permanentemente pendiente de los ejercicios de gestión de los otros poderes del estado”.

En entrevista a Ciudad Caracas, el candidato lista por Caracas a la Asamblea Nacional, manifestó que su candidatura a diputado “surge de la necesidad imperiosa de rescatar una institución que fue tomada, que fue invadida, en los últimos cinco años por el sector más recalcitrante y cruel que haya conocido la historia de la política venezolana en los últimos 150 años, que se dedicó a saquear, a pillar, a robarse Citgo, a robarse Monómeros, a robarse 33 mil millones de dólares, a robarse los depósitos por 800 millones de dólares que tiene Citgo en los Estados Unidos de Norteamérica, que impulsó situaciones atroces de violencia, como fue quemar gente viva por su color de piel, que destrozó la institucionalidad del parlamento”.

Explicó que “el presidente Maduro convocó a muchos de sus cuadros en distintas áreas del ámbito de acción política, precisamente para que se protagonice un verdadero cambio de una institución y de una junta directiva que estuvo allí por 5 años y que hizo mucho daño al país. Llegó el momento de detenerlos”.

Rodríguez manifestó que en su caso, y en el de su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la política ha estado siempre presente en sus vidas, gracias a su padre, el líder revolucionario, Jorge Rodríguez.

“Desde siempre, el acercamiento que tuve yo con la política fue más que un apostolado, que fue mi padre a través de su militancia como dirigente universitario y después como dirigente político de izquierda, luego resultó más bien natural que me involucrara en las nuevas luchas del movimiento estudiantil de los años 80 y 90, que irrumpió no solamente contra la derecha gobernante sino también contra una izquierda que ya se había anquilosado, que ya estaba completamente penetrada por los antivalores del puntofijismo, que poco atendía las necesidades del movimiento estudiantil, que poco discurso tenía en cuanto a las nuevas expectativas que los estudiantes de la universidad central y de otras universidades del país tenían.

Jorge Rodríguez, quien es psiquiatra, comenta que escogió esta rama de la medicina a través de las enseñanzas de su maestro Fernando Risquez. “Empecé a maravillarme con una actividad fabulosa que es la posibilidad de la curación desde el silencio y desde la escucha, los seres humanos tenemos la mala costumbre de no escuchar al otro, y creo que algo me enseñó a mí la Psiquiatría, y más que la Psiquiatría, la Psicoterapia, la Psicoterapia dinámica es la posibilidad de acceder a la curación por la vía de la escucha, el Dr. Risquez nos decía mucho: “Cuando ustedes sean psiquiatras y trabajen en un consultorio, a ustedes no les van a pagar por hablar, les van a pagar por escuchar”. Así que, en resumen, la Psiquiatría es el arte fabuloso de la curación desde el silencio.

Asegura que leer es la única actividad que lo tranquiliza. “No existe, opino yo, ni la música, ni el cine, ni las artes plásticas, no hay nada más grato que sentarse en soledad a hacerse acompañar por los personajes de una novela, o por el desenlace de un cuento, o por la aparición fabulosa de una metáfora, de un sustantivo en un poema”