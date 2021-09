Rodríguez: James Story da órdenes a la oposición colonizada

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, calificó de vergonzoso para la oposición de Venezuela que se ha sentado en la Mesa de Diálogo en México, que el funcionario estadounidense James Story, quien se asume como embajador no reconocido en nuestro país, les dé órdenes sobre lo que tienen que decir en las negociaciones entre venezolanos.

“Es vergonzoso como James Story @usembassyve da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre que hacer en la Mesa de Diálogo! El representa un proyecto fracasado, que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras! Asi será por siempre! Amén! Viva Venezuela”, escribió en su cuenta twitter la alta funcionaria.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y enviado especial a la Mesa de Diálogo por el Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, opinó que esta declaración del señor Story ofende a la Mesa de Diálogo e insulta a los delegados de la oposición a quienes pretende dar órdenes. Aclaró que el Gobierno no atenderá ninguna agenda impuesta por “este personaje”.

“Esta declaración de Story: 1) insulta a la Mesa de Diálogo en México, pero sobre todo 2) insulta a los delegados de la PU a quienes parece darles órdenes. El Gob Bolivariano JAMÁS atenderá una agenda que intente imponer este personaje. Que vaya a naricear a Supermán”, escribió en twitter.

En un programa que el diplomático estadounidense, residenciado en Colombia, hace en las redes sociales, Story le pidió a la oposición radical venezolana que debe abordar en la Mesa de Diálogo “cómo mejorar la justicia en Venezuela” y agregó que “no se debe subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela”.

“Esperamos la segunda ronda de negociaciones que comienza mañana (hoy viernes) en México y que se centrará en reformas judiciales”, dijo Story sin ocultar de dónde provienen las directrices que reciben los que la vicepresidenta llamó “la oposición colonizada”.

El emisario de Washington también le recomendó a la oposición que salga a votar el 21 de noviembre, aunque insistió en sus dudas sin fundamento sobre el sistema electoral venezolano. “Sabemos que va a ser difícil, pero ustedes son muchos más que ellos y hay que hacer la lucha democrática, pacífica, constitucional, para lograr la libertad que necesitan”, les instruyó al sector opositor.

Aunque el Gobierno de Story no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, le pidió al mandatario nacional que amplíe los programas de alimentación en Venezuela, ya que según una cifra que maneja, y cuya fuente no reveló, hay 7 millones de personas que no tienen nada que comer. Olvidó mencionar Story que su gobierno aplica un asfixiante bloqueo contra Venezuela que le impide la importación y producción masiva de alimentos.