Rusia ve posible instalar su infraestructura militar en Venezuela o Cuba

Rusia estudia la posibilidad de desplegar su infraestructura militar en Cuba o Venezuela, informó el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

El funcionario destacó que la posibilidad de desplegarse militarmente fuera de Europa “dependerá de las acciones de los colegas estadounidenses”.

«No quiero confirmar nada ni descartar nada», señaló. «En el estilo americano, la opcionalidad de la política exterior y militar es la piedra angular para asegurar la poderosa influencia de ese país en el mundo”.

Riabkov destacó que «si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y fortalecer aún más la presión militar» sobre Moscú desde Washington, el presidente Vladímir Putin ha revisado qué medidas pueden tomar en conexión con la Armada rusa. «No queremos esto, los diplomáticos deben llegar a un acuerdo», agregó el viceministro.

Destacó el alto funcionario que «Rusia es ahora el principal oponente de la OTAN solo porque se esfuerza por defender de manera firme y consistente sus propios intereses y se preocupa por su seguridad» y reiteró que no deben responder sobre el movimiento de sus tropas dentro de su propio territorio

Violación de la autonomía

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, también expresó que la OTAN no puede decir cómo Rusia debe manejar su componente militar dentro de su país.

“Si la OTAN quiere dictarnos cómo y dónde debemos desplazar nuestras Fuerzas Armadas en territorio ruso, eso es difícilmente posible, porque estamos hablando del territorio ruso. Rusia no desplaza sus Fuerzas Armadas por el territorio de otros Estados”, apuntó el funcionario.

Estas pretensiones fueron divulgadas por el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, quien insistió que “esas tropas rusas deben volver a sus cuarteles” y calificó su movimiento dentro de Rusia como inusual.

El periodista estadounidense, Matt Lee, cuestionó el pronunciamiento hecho por lo Estados Unidos y alertó sobre la violación de la autonomía de los Estados sobre su soberanía. “No creo que nadie vaya a aceptar eso… ¿Por qué son ustedes quienes deban decir a los rusos dónde deben alojar a sus tropas?” destacó el periodista, refiere el portal de noticias Fuser News

Garantías de seguridad

El viceministro de Exteriores lamentó que Estados Unidos y la OTAN están dispuestos a hablar solo sobre los temas de garantías de seguridad que les convienen, pues ni EEUU, ni la OTAN están preparados «bajo ninguna circunstancia» para cumplir con las demandas clave de Moscú acerca de su seguridad, como «la no expansión de la OTAN, la reducción de la infraestructura de la alianza y su regreso a las fronteras de 1997». «Y, por supuesto, no están preparados, para las garantías jurídicamente vinculantes de no despliegue de los sistemas pertinentes en las inmediaciones de nuestras fronteras», agregó.

Finalmente, el viceministro de Exteriores, ante los señalamientos del movimiento de las tropas rusas dentro de sus fronteras, respondió con otra pregunta: «¿Qué hacen las tropas estadounidenses, los aviones estadounidenses, los barcos estadounidenses a miles de kilómetros de sus bases?».