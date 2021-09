Sures saluda que Bachelet reitere el levantamiento de las sanciones

La Organización no gubernamental de derechos humanos Sures saludó, vía twitter, que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reitere su llamado para levantamiento de las sanciones contra Venezuela, tomando en cuenta el efecto negativo que ha provocado en el pueblo venezolano.

A través de su cuenta oficial de la red social Twitter, esta organización sin fines de lucro escribió: “Saludamos que la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, reitere su llamamiento para el levantamiento de las ilegales medidas coercitivas sectoriales que recaen sobre #Venezuela Bandera de Venezuela, dado su impacto desproporcionado en el conjunto de la población”.

En otro tuit, aseveró que también celebra que “reconozca que las MCU sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes en el país, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los Derechos Humanos, en particular de las personas más vulnerables”.

Agregó la organización Sures que la alta funcionaria en la actualización de su informe, reiteró “el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas sectoriales ha agravado la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos al país”.

Finalmente, dicha organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente, no partidista y no confesional manifestó su apoyo a la cooperación que existe entre el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en aras de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en medio de un contexto de bloqueo económico y pandemia.