Se recuperará la AN de la destrucción de Borges, Ramos Allup y Guaidó

“Llegó la hora de que se recupere la Asamblea Nacional, estoy seguro de que el 5 de enero cuando se juramente una nueva Directiva, el país va a recobrar estabilidad, paz. Vamos a tener un Poder Legislativo que represente y trabaje por el país”, manifestó el presidente de la República Nicolás Maduro Moros.

Durante una entrevista exclusiva en el programa «Aquí» que conduce el periodista y ministro de cultura, Ernesto Villegas, el Mandatario Nacional destacó que con la convocatoria de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se alcanzará esa paz en el Poder Legislativo que destruyó los actores de la posición como Julio Borges, Henry Ramos Allup y Juan Guaidó.

«Hemos tenido paciencia para calmarnos, porque destruyeron la Asamblea, los responsables son Ramos Allup, Borges y Guaidó, son los tres responsables. Llegó la hora del cambio y se recupere la Asamblea Nacional. Que Guaidó después siga diciendo que es el presidente, ya será una comiquita que producirá más lástima que risa», sostuvo.

Dijo que el Bloque revolucionario postulará a sus mejores candidatos para el Parlamento para garantizar el triunfo en la Asamblea Nacional. “Vamos a postular a los mejores candidatos a la Asamblea Nacional. El Bloque Histórico revolucionario y chavista va a tener una gran victoria», sostuvo.

Reiteró el llamado al Congreso Bolivariano de los Pueblos y a las fuerzas revolucionarias para que sobrepasen cualquier intención de división interna y generar la confianza en el pueblo y entre las fuerzas del Gran Polo Patriótico (GPP).

Instó a los dirigentes de la oposición a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias. «El 6 de diciembre nos vemos las caras y acepten los resultados», dijo.

Diálogo con todos los sectores

Al ser consultado sobre el llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) de participar el proceso electoral del 6 de diciembre, el Jefe de Estado informó que encargará al vicepresidente sectorial de Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez de iniciar contacto con la CEV para impulsar el diálogo.

“Creo en el diálogo, en la palabra, creo en que los venezolanos tenemos que vernos a la cara y buscar las soluciones”, manifestó.

Recalcó que su función como gestor de la unidad entre las fuerzas revolucionarias de base, cohesionadas con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y las alianzas sociales, las ha cumplido. «Si me acusan de algo, que sea de querer dialogar», apuntó.

«Personalmente he conversado con todos los factores, y todo el que ha querido, me he sentado con él. En algunos casos ha sido en privado, en secreto. Otras veces, ha sido Diosdado (Cabello) que me ha representado», reiteró.