Secretario de AD insta a los que solicitaron sanciones a pedir perdón

El secretario General de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, instó este lunes a la extrema derecha a responsabilizarse por las acciones y llamados a agresiones contra Venezuela y exigió a quienes pidieron sanciones y bloqueos contra el país e intentaron golpes de Estado a pedir perdón de rodillas a todos los venezolanos, pues a su juicio, esas “maniobras apátridas” trajeron miseria y pobreza.

«Recientemente se hizo un desnutrido acto público con asistencia obligatoria en un colegio que aglutina a un gremio en Caracas, y vimos con estupor a un nefasto personaje diciéndole al gobierno de manera cobarde y cínica, «yo no fui», en una estrategia de salvar su responsabilidad ante la historia, pretende desligarse de su participación en golpes fallidos, en conspiraciones, en solicitud de sanciones, bloqueos contra Venezuela y en la satanización del voto popular como instrumento de cambio», señaló el también diputado de la Asamblea Nacional (AN), citado en nota de prensa.

El dirigente adeco aseguró que en política se debe asumir con gallardía la responsabilidad de las acciones y decisiones, muchas veces acertadas y otras equivocadas.

«No se puede pretender tapar el sol con un dedo, a través de mentiras y culebrones elaborados con un guión que insulta la inteligencia del venezolano», añadió.

Recalcó que, esta es una de las razones, por la que es necesario colocar en evidencia a quienes han traicionado al país, con la solicitud de sanciones.

«Ahora vienen con el rabo entre las piernas a decir yo no fui, yo no quise, me obligaron, pues no», insistió.