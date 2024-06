Secretario de la OPEP destaca liderazgo del presidente Maduro

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais destacó el liderazgo ejemplar del presidente Nicolás Maduro así como su “valioso y continuo apoyo” a la organización y al mercado petrolero mundial.

Así lo expresó en una reunión de trabajo realizada al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Rusia, con José Félix Rivas, vicepresidente de Economía, en la que participaron además Alí Padrón, Ministro de Turismo de Venezuela, y Jesús Salazar, Embajador de Venezuela en Rusia.

“Estamos agradecidos por el valioso y continuo apoyo de Su Excelencia el Presidente Maduro a la OPEP y al mercado petrolero mundial”, citó la cuenta en la red social X de la Secretaría de la Organización.

Agregó que Al Ghais también transmitió su profundo agradecimiento a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y a Pedro Tellechea, Ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa.

Asimismo, reseñó que en el encuentro conversaron sobre “la evolución de los mercados mundiales de petróleo y energía, así como en cuestiones clave de la industria relacionadas con las transiciones energéticas, el cambio climático, la pobreza energética y el importante papel del petróleo para garantizar la seguridad energética”.

#OPEC SG HE #HaithamAlGhais held a meeting with HE Jose Felix Rivas, Vice-President for Economy and Minister of Planning of the Bolivarian Republic of Venezuela🇻🇪, in St. Petersburg, Russian Federation, on the sidelines of #SPIEF2024. In attendance were HE Ali Padron, Venezuela’s… pic.twitter.com/pLV1g16N5N