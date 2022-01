Sergio Garrido: Maduro es el presidente en ejercicio

El gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido, reconoció la legitimidad del presidente de la República, Nicolás Maduro, al manifestar “no lo puedo desconocer”.

Consultado en un programa televisivo, a quien atendería si lo llaman al mismo tiempo Maduro y Juan Guaidó, respondió que al primero.

“Nicolás Maduro es el presidente lo queramos o no. Juan Guaidó es el presidente encargado que reconocen algunos países del mundo, pero la verdad es que hay que pisar tierra, y a mí la realidad me dice que Nicolás Maduro es el presidente que está en ejercicio. Y no lo puedo desconocer”, afirmó.

Ratificó que está a dispuesto a trabajar sin parcialidades políticas. “Aquí no estamos mirando colores ni tintes políticos. Venga a colaborar para buscar las mejoras en nuestro estado”, dijo.

El martes se instaló la nueva junta directiva del Consejo Legislativo en el estado Barinas, que juramentará este miércoles a Garrido como gobernador de la entidad.

En medio de algunos impases entre el bando de las fuerzas revolucionarias y la oposición, se decidió que el diputado Jesús Graterol tomará las riendas de la presidencia del ente; Maigualida Santana, vicepresidenta y Nelson Peña, secretario.

Graterol prometió legislar en beneficio del pueblo.