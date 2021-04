Sube de tono pugna opositora por el dinero robado al país

Luego de que Julio Borges, ex diputado y prófugo de la justicia venezolana, anunció que los representante del supuesto interinato del también ex diputado Juan Guaidó ante Gobiernos que los aceptaron como diplomáticos no seguirán recibiendo dinero, se desató una nueva polémica que fractura aún más las filas de la oposición radical que, con la anuencia de la Casa Blanca y sus aliados, mantienen secuestrados importantes recursos venezolanos en el extranjero.

Patricia Poleo aseguró en el programa que conduce desde Miami, EEUU, que durante la videoconferencia en la que Borges hizo el anuncio de “que no va a haber más sueldo para el personal de las embajadas de Guaidó; que los únicos que van a cobrar son los embajadores. Gustavo Tarre (representante de Guaidó en la Organización de Estados Americanos, OEA) se molestó muchísimo y fustigó la gestión de Borges frente a la cancillería interina y lo acusó de sabotear la gestión de Guaidó para apuntalar a Capriles”, citó La Iguana TV.

Agregó Poleo que “todos los embajadores (de Guaidó) respaldaron a Tarre, excepto Guanipa (representante de Guaidó en Colombia), que acusó a Tarre de usufructuar la casa de la embajada en la OEA”.

Poleo aseguró que los periodistas que apoyan a Guaidó en Miami y Europa ya no comentan a favor de él porque dejaron de percibir dinero y que Borges prepara a Capriles para las presidenciales de 2024.