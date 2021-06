Timoteo Zambrano apuesta por una economía abierta con énfasis social

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y secretario general de Cambiemos, Timoteo Zambrano, aseguró que el gobierno y la oposición en Venezuela, deben hacer un giro al centro político e ir hacía un modelo económico que tenga una economía abierta con amplio y profundo énfasis social, incluyendo todo lo que el gobierno ha hecho hasta ahora por mejorar la parte económica.

Explicó que “el gobierno ha hecho unas propuestas de interés general en manera económica. Una de ellas es la Ley Antibloqueo que ya se empieza a desarrollar en el país, lo cual favorecerá el poder llevar a cabo un conjunto de medidas positivas para el país”, refiere Hinterlaces.net.

El también politólogo, afirmó que Venezuela es un país terriblemente polarizado con una comunidad internacional polarizada, y le atribuye ese resultado al extremismo que ha incorporado nuevas potencias y formas de negociación.

“Teníamos un nacionalismo político total en la época de los adecos y los copeyanos y el país se fue modelando hacia una democracia progresista y eso permitió que se arraigaran mucho los valores democráticos, cuando el continente estaba plagado de dictadura, Colombia y Venezuela, tenían más fortaleza democrática”, sentenció.

Respecto a los planes que tiene la oposición venezuelan de cara a las elecciones regionales, dijo que la decisión de no participar en las elecciones es incorrecta, Zambrano explicó que al ser unas elecciones locales no se espera una alta participación, “eso no deja a un lado el tema unitario, deberíamos ir lo más unidos posibles. Creo que se puede dar una alianza puntual, hay partidos divididos, otros judicializados etc., pero quizás con el acuerdo ante una crisis puntual podemos tener ventaja en al menos 11 estados a favor”, explicó.