Tío de embajador colombiano cumple condena por narcotráfico en EEUU

Un verdadero boom informativo ha generado la condena por narcotráfico del tío del nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, tal como lo reseñó el diario La Nueva Prensa, medio de comunicación que hizo público el expediente judicial del ciudadano Jorge Bueno Sierra, quien fue condenado a cadena perpetúa precisamente por un Tribunal estadounidense.

Este rotativo destacó que el diplomático colombiano en EEUU, Juan Carlos Pinzón confirmó en entrevista por Radio Caracol los hechos que involucra a su tío por parte de mamá, Jorge Bueno Sierra con el narcotráfico, argumentando que se trata de un expediente de hace más de 30 años y se comprometió a hacer su mejor labor en la Embajada de Colombia en Washington.

En esa ocasión, Pinzón indicó que “eso es un episodio de hace 30 años. Un hermano de mi madre fue capturado por temas de narcotráfico y luego condenado en los Estados Unidos. Ese caso solo lo conocía una persona a la que le informé el día que me ofreció ser viceministro de Defensa. Yo le dije que no podía aceptar por este tema, pero al contrario me dijo que por mis condiciones éticas y morales y mis logros le parecía que debería seguir adelante y hacer como correspondía mi carrera. Y así por muchos años producimos grandes resultados contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Era Juan Manuel Santos”.

Es importante resaltar que el pasado lunes, 14 de junio, el presidente Iván Duque designó al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno como embajador de Colombia en Washington, cargo que ya había ocupado entre 2015 y 2017 bajo la batuta del exmandatario Juan Manuel Santos.

Doble moral en EEUU

El diario El Espectador dio a conocer documentos fidedignos que forman parte del expediente judicial de Jorge Bueno Sierra, quien fue condenado a cadena perpetua el 27 de enero de 1995 por la Corte del Distrito Sur de Florida, ya que EEUU se ha catalogado como un ferviente luchador contra el tráfico de drogas.

Por otra parte, en una información desplegada en el portal web de este rotativo colombiano se indicó que las autoridades estadounidenses le seguían el rastro desde 1993 a una organización conformada por al menos siete personas, entre ellas Bueno, quienes transportaron e intentaron distribuir una “mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína” en el país norteamericano, según el indictment -escrito de acusación- firmado por esa corte.

Los cargos que se le imputaron al referido ciudadano, tío del nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, por parte de la Corte del Distrito Sur de Florida, fueron conspiración para importar cocaína, tras vincularlo a una investigación iniciada desde septiembre 16 de 1993 hasta noviembre 24 de ese mismo año, cuando se intentaba ingresar a Miami un cargamento de la droga, aunque no se precisa la cantidad ni la procedencia de la droga.

Además, se le acusó por incurrir en el delito de conspiración para poseer e intentar distribuir cocaína, hecho ocurrido alrededor del 20 de noviembre de 1993; posesión e intención de distribución de cocaína, que data del 24 de noviembre de ese año., estableciéndose una pena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los cargos imputados. En el expediente también se mencionan como indiciados a Wilmer Marín García, Martha Rojas, Carlos Enrique Sánchez, Hernán Diego García, Higinio Cueli y un alias que corresponde a Carlos Rivera.

Seguidamente, se reiteró que el 27 de junio de 1995 la Corte del Distrito Sur de Florida decidió sentenciarlo a Cadena perpetúa contra el ciudadano Bueno Sierra, siendo “encarcelado por un término de VIDA según los cargos I, II, III y IV, que se cumplirá simultáneamente”. Esta pena fue comunicada al abogado Michael Harris Tarkoff, defensor del nacional.

Corte de Apelaciones de EEUU confirma en 2009 condena por narcotráfico contra tío de nuevo embajador Pinzón

Esta decisión fue apelada sin resultados, ya que la Corte del Distrito Sur de Florida negó este recurso interpuesto, debido a las pruebas presentadas por uno de los investigadores, quien presentó grabaciones que confirmaban su implicación en la comisión del delito de narcotráfico. En este sentido, la Corte del Distrito Sur de Florida tomó su decisión: “(…) por la presente se ordena, y juzgado por esta Corte, que las sentencias de condenas de dicho Juzgado de Distrito y las sentencias impuestas en estas causas sean y los mismos quedan AFIRMADOS”.