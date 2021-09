Torrealba: La experiencia de Álex Saab nutriría el diálogo

Al ser consultado respecto a la incorporación del enviado de Venezuela ante la Unión Africana, Álex Saab, al diálogo que sostienen en México el Gobierno nacional y oposiciones extremistas, Francisco Torrealba, diputado a la AN por el Psuv, y miembro del equipo designado por el presidente Nicolás Maduro, destacó que Saab “es una de las personas que más ha hecho en términos de ayuda a los procesos ingeniería financiera y económica que han permitido que el pueblo venezolano pueda atender sus necesidades a pesar de las sanciones criminales y genocidas”.

Torrealba explicó a Últimas Noticias que Saab, quien a pesar de su estatus y en flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, está retenido en Cabo Verde desde hace más de un año “conoce de atención a las necesidades sociales del pueblo venezolano porque ayudó a que en el país pudiera comprarse medicina, alimentos y cumple esas funciones para el Gobierno nacional”.

El diputado esgrimió lo antes expuesto como base en la que se soporta la importancia de que dicha designación “pueda ser cumplida y ejercida plenamente” por Saab.

Enfatizó en que “los delegados y delegadas de cada una de las partes los decide y los desasignan cada una de las partes” y que no se trata de “un asunto que tenga que ver con la otra parte… la otra parte tiene sus delegados y ahí hay gente de todo tipo”, aseguró.

Indicó que prefería “no profundizar en descripciones posiblemente innecesarias, porque todo el mundo conoce quiénes están del otro lado; quiénes han intentado dar golpes de Estado, magnicidios, invasiones… quién ha pedido que se le impongan medidas coercitivas unilaterales a Venezuela”, dijo.

“Nosotros estamos incorporando a gente que sabe cómo se puede acordar medidas que ayuden a resolver los problemas”, enfatizó.

Diálogo para todos

“Nuestro deseo es la incorporación de todos los actores y de todos los sectores” subrayó Torrealba en materia de la entrada de los sectores menos radicales de la derecha nacional; esos que retornaron efectivamente a la vía electoral en los pasados comicios parlamentarios en la mesa de México.

“Eso incluso forma parte del memorando de entendimiento suscrito el 13 de agosto por nuestro jefe de delegación el Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento”, detalló agregando que del lado del chavismo no excluyen “a ningún factor opositor, o a ningún sector o actor de la sociedad venezolana en sus distintas expresiones organizativas populares… “El presidente ha dicho una y otra vez que le interesa la más amplia participación”.

Sanción fallida

Al preguntarle si negociar con esas oposiciones es un modo indirecto de negociar con quienes bloquean al país, Torrealba dijo que “dialogar con los sectores más radicales de la oposición, es sentarse con quienes han auspiciado toda la agresión y todo el ataque en contra del pueblo”.

“Estamos sentándonos con quienes pidieron que se castigara al pueblo venezolano y se le causara sufrimiento y dolor, los responsables del asalto al patrimonio nacional en el extranjero”, dijo y afirmó que “alcanzar acuerdos con este sector de la oposición implica un reconocimiento de su parte de que no ha sido correcta la estrategia contra el pueblo, porque no ha sido eficiente” en referencia a que el bloqueo y la asfixia no lograron el estallido social que buscan las medidas coercitivas unilaterales.

Otra oposición a la mesa

Sobre cómo afectaría a la contraparte del gobierno la entrada al diálogo de actores políticos que ya rechazaron los modos del G4 y fueron a las parlamentarias de 2020, Torrealba aseguró que no hay interés en meterse en “asuntos de ese archipiélago de actores, factores y partidos políticos que se llama la oposición”, a la que describió llena de “problemas muy graves y complejos que se buscaron” por emprender vías antidemocráticas que generaron rechazo en sus seguidores.

Dijo que en materia electoral de cara a los comicios del 21N, el Psuv se concentra en la organización para alcanzar una gran victoria, y citando al diputado Diosdado Cabello dijo que “nosotros (el Psuv) no vamos a interrumpirlos mientras ellos se estén equivocando.

Explicó que con la ONU “se procura explorar aspectos de orden metodológico, es decir, si existen experiencias que puedan ser aplicadas” para ampliar el alcance de los actores sentados a la mesa de México.

Sobre el cambio de gobierno en Noruega, espera que no haya un cambio de la política exterior de ese país que no forma parte de la UE.

Ojalá vuelvan a la democracia

“Ojalá, en medio de esa gran apertura a la participación podamos también contar con la incorporación de quienes todavía se mantienen pensando que en Venezuela es posible asaltar el poder” y transitar “vías reñidas con la Constitución y las leyes”, deseó Torrealba al recordar que es parte del memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto, y deseo del presidente Nicolás Maduro un diálogo amplio e inclusivo.

“Ojalá también puedan entender que aquí (en Venezuela) sólo se puede llegar a la presidencia de la República, a las gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, consejos legislativos y concejos municipales con votos… como ha sido y como será”, sugirió en referencia a todas las oposiciones, pero también a los factores externos que bloquean e imponen medidas coercitivas unilaterales.