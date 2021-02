TSJ explica cómo un mortal puede detener a un hampón

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia aseveró que la Constitución en su artículo 44, consagra la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, estableciendo que la aprehensión de cualquier persona sólo puede obrar en virtud de dos condiciones, a saber, orden judicial o flagrancia.

Dicha norma constitucional (artículo 44), fue invocada el miércoles pasado por la diputada Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), quien anunció en un programa de Globovisión que ella misma se encargaría de detener a Juan Guaidó (Voluntad Popular) si acaso se lo encontrase frente a frente, debido a que el ex parlamentario se encontraba cometiendo un delito en flagrancia.

Al respecto, en el año 2001, la Sala Constitucional emitió la sentencia N° 2580, redactada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera, donde explica con detalles cuándo y en qué circunstancias se produce la detención en flagrancia de una persona.

Los magistrados recordaron que la definición de flagrancia la establecía el artículo 184 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1962, hoy derogado, en los siguientes términos: “…se tendrá como delito infraganti aquel por el cual se vea el culpable perseguido de la autoridad policial, de la persona agraviada o del clamor público, o en el que se sorprenda, a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el delincuente”

La reforma del Código Orgánico Procesal Penal del año 2000, define flagrancia de la misma forma que el Código de 1998, con la diferencia de que se modifica la palabra “imputado” por “sospechoso”. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público…”, refiere el mencionado artículo.

Basado en esas normas, la Sala concluye que la definición de flagrancia implica, en principio, cuatro momentos o situaciones. A saber.

Delito flagrante

Los magistrados señalan que ese delito es el que se esté cometiendo en el instante y alguien lo verificó en forma inmediata a través de sus sentidos. La perpetración del delito va acompañada de actitudes humanas que permiten reconocer la ocurrencia del mismo, y que crean en las personas la certeza, o la presunción vehemente que se está cometiendo un delito, apunta la Sala. “Es esa situación objetiva, la que justifica que pueda ingresarse a una morada, establecimiento comercial en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, sin orden judicial escrito de allanamiento, cuando se trata de impedir su perpetración”, destaca la sentencia.

Los magistrados aclaran que existen delitos cuya ejecución se caracterizan por la simulación de situaciones, por lo oculto de las intenciones, por lo subrepticio de la actividad, y en estos casos la situación de flagrancia sólo se conoce mediante indicios que despiertan sospechas en el aprehensor del supuesto delincuente.

Los magistrados dan por sentado que la aprehensión de quien se encuentre cometiendo un delito en flagrancia, puede acometerla un particular o una autoridad policial. Pero aclaran que la sospecha de que se está cometiendo y la necesidad de probar un hecho delictivo, “obliga a quien presume la flagrancia a recabar las pruebas que consiga en el lugar de los hechos, o a instar a las autoridades competentes a llevar a los registros e inspecciones contempladas en los artículos 202 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal”.

Delito recién cometido

Es también delito flagrante aquel que “acaba de cometerse”, indican los magistrados. En tal sentido, debe entenderse como un momento inmediatamente posterior a aquel en que se llevó a cabo el delito. Es decir, el delito se cometió, y de seguidas se percibió alguna situación que permitió hacer una relación inmediata entre el delito cometido y la persona que lo ejecutó. Sólo a manera de ejemplo, podría pensarse en un caso donde una persona oye un disparo, se asoma por la ventana, y observa a un individuo con el revólver en la mano al lado de un cadáver, detallaron los magistrados.

Sospechoso perseguido

Una tercera situación o momento en que se considerará, según la ley, un delito como flagrante, es cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, dicen los magistrados en su sentencia. En este sentido, lo que verifica la flagrancia es que acaecido el delito, el sospechoso huya, y tal huida da lugar a una persecución, objetivamente percibida, por parte de la autoridad policial, por la víctima o por el grupo de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, o que se unieron a los perseguidores. Tal situación puede implicar una percepción indirecta de lo sucedido por parte de aquél que aprehende al sospechoso, o puede ser el resultado de la percepción directa de los hechos, lo que originó la persecución del sospechoso, explicaron.

Sorprendido

Una última situación o circunstancia para considerar que el delito es flagrante, se produce cuando sorprenden a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca de donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor.

En este caso, la determinación de la flagrancia no está relacionada con el momento inmediato posterior a la realización del delito, es decir, la flagrancia no se determina porque el delito “acabe de cometerse”, como sucede en la situación descrita en el punto 2, aclaran los magistrados.

Esta situación no se refiere a una inmediatez en el tiempo entre el delito y la verificación del sospechoso, sino que puede que el delito no se haya acabado de cometer, en términos literales, pero que por las circunstancias que rodean al sospechoso, el cual se encuentra en el lugar o cerca del lugar donde se verificó el delito, es que el aprehensor puede establecer una relación perfecta entre el sospechoso y el delito cometido.

Ahora bien, en los tres últimos casos señalados, la flagrancia se determina en forma posterior a la ocurrencia del delito, de acuerdo al análisis hecho por la Sala. “Puede existir flagrancia cuando se está cometiendo un delito y el mismo es percibido por cualquier persona. Puede existir el caso, por ejemplo, donde un funcionario policial o una persona cualquiera observen en la vía pública que una persona apunta a otra con un arma y se apodere de sus bienes”, ejemplificaron.

Los magistrados resaltaron que las disposiciones sobre la flagrancia no atentan contra la presunción de inocencia, ya que el aprehendido debe ser entregado a la autoridad competente e iniciar un procesamiento “en el cual habrá que comprobar el imputado tanto la existencia del delito como su autoría”.

Delitos permanentes

Siete años después de esa decisión, la Sala Constitucional recalcó que “(…) El delito flagrante, según lo señalado en los artículos 248 y 372.1 del Código Orgánico Procesal Penal, constituye un estado probatorio cuyos efectos jurídicos son: a) que tanto las autoridades como los particulares pueden detener al autor del delito sin auto de inicio de investigación ni orden judicial, y, b) el juzgamiento del delito mediante la alternativa de un procedimiento abreviado”. Tal consideración está contenida en la sentencia 272 del 15 de febrero de 2007.

Más reciente, específicamente en Agosto de 2017, la Sala Plena del TSJ, la cual reúne la totalidad de los 32 magistrados, analizó los delitos que una persona comete de forma permanente. En ese caso concluyeron que “la noción de delitos permanentes, lleva a la conclusión de que se tratan de delitos flagrantes”.

Para argumentar su posición, los magistrados señalan específicamente que en los delitos de asociación y de legitimación de capitales, “resulta evidente que al comienzo de la consumación le sigue un estado antijurídico duradero por la prolongación de la conducta voluntaria del sujeto, de modo que el delito se agota solo cuando aquella se suspende”. Y dicho suspensión ocurre cuando el presunto delincuente es detenido y procesado penalmente.

Iris Varela dijo estar dispuesta a detener a Guaidó, porque hasta ahora las autoridades competentes no han tramitado una orden de aprehensión contra el ex presidente de la AN, aunque cuando resulta evidente que éste se encuentra sumergido en delitos permanentes como la usurpación de funciones, al decir que aún ostenta la condición de diputado. En ese sentido emplazó al fiscal general, Tarek William Saab y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, a dar una explicación sobre tal inacción. Ni Saab ni Moreno han respondido al emplazamiento.