Varela: no puede privarse la libertad de nadie sin una orden judicial

Este miércoles la Primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Iris Varela, aseguró que en el país no existe ningún detenido por expresar sus opiniones. “Aquí no hay presos políticos, no es lo mismo expresar una opinión que llamar a un golpe de estado o a la intervención del país”, dijo durante su participación en el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión.

“Nosotros siempre hemos sido defensores de los derechos humanos. Nunca jamás en mi vida, en ninguna de mis responsabilidades en la Revolución, he estado de acuerdo que nadie vaya privado de libertad sin una orden judicial y si no ha cometido ningún delito” y aseveró que no va a permitir que en nombre de la Revolución se atropelle a nadie. Los diputados tenemos una inmunidad que debe estar al servicio del pueblo venezolano”.

No obstante destacó que que sí existen casos de corrupción y aquí la corrupción no prescribe, a su vez indicó que a Gladys Parada ya fue denunciada por ser testaferro del expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez. “Ha hecho más daño Rafael Ramírez que Juan Guaidó”, comentó.

Asimisimo recordó que en el año 1999, ellos (PSUV) eran la oposición. “Nos oponíamos al Estado represor y corrupto”, dijo a lo que agregó que “No puedo decir que nosotros hayamos fallado (PSUV), lo que puedo decir es que todavía no hemos cumplido con las metas que nos fijamos en la constitución (1999)”.

Por otra parte, aseguró que las puertas del Parlamento están abiertas para que ventilen los casos que deseen. “Cualquier persona que considere que lo están atropellando, puede acudir

Al ser abordada sobre su posición respecto a los matrimonios del mismo sexo, Varela no estar de acuerdo, porque ella apuesta a la familia. “Nací en una familia numerosa Eso no puede incorporarse aquí porque no está establecido en la Constitución Nacional. Sobre el aborto, dijo no estar de acuerdo con el aborto, pero hay condiciones donde es necesario la interrupción del embarazo; en caso de violación y de incesto