Veedores internacionales participaron en instalación de centros electorales

Este viernes, un total de 14 veedores internacionales participaron en el proceso de instalación de los centros de votación para las elecciones del domingo 6 de diciembre.

El acompañamiento inició en el Complejo Educativo Fermín Toro, ubicado en el centro de Caracas, y luego, en el Liceo Miguel Antonio Caro, de la parroquia Sucre, y la Unidad Educativa Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en la parroquia El Recreo.

Los delegados internacionales constataron el desarrollo de este proceso que se efectuó de manera simultánea en los 14.221 centros habilitados en el país.

En la actividad preelectoral, los veedores aclararon dudas y se informaron sobre el funcionamiento de la herradura, la atención de los casos especiales y verificaron la preparación de los miembros de mesa, indicó nota de prensa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza este viernes en la instalación de mesas electorales para los comicios parlamentarios de este domingo.

Este despliegue está enmarcado en el cronograma establecido para el venidero proceso en el que 14.400 candidatos de 107 organizaciones con fines políticos se disputan 277 escaños del Parlamento Nacional: 144 diputados por sistema proporcional (52%) y 133 diputados por sistema nominal (48%) quienes legislarán durante el período 2021-2026. / AVN.

Este jueves el expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien se encuentra en Caracas como veedor internacional para los comicios convocados para el 6D, manifestó que las autoridades de la Unión Europea (UE), al no reconocer las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela, pretenden ser los rectores del mundo y no comprenden que en la nación Bolivariana es soberana y digna, reseñó VTV en su portal web.

Desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), Correa destacó que la posición de las autoridades de la UE es una muestra del más puro eurocentrismo.

“Como no tuvieron tiempo de preparar una misión de observación, debido a que nos tienen que observar, había que retrasar las elecciones en Venezuela, rompiendo la Constitución, es una verdadera locura o si no amenazan de no reconocer el proceso electoral”, subrayó expresidente de Ecuador.

Asimismo, Rafael Correa denunció que la EU reconoció a Juan Guaidó, personaje de la extrema derecha venezolana, responsable de los bloqueos y las sanciones, que no posee ningún tipo de poder y legitimidad en el país.

“Entonces si no hacemos lo que ellos dicen, la próxima vez no reconoceremos las elecciones en Alemania y Francia. Ya basta, basta. Deben entender que se acabó la colonia”, enfatizó.

Por otra parte, precisó que se ha visto un retroceso en los países del mundo y aseveró que no se puede comprender ante la opinión pública como un personaje como Donald Trump obtuviera la primera jefatura durante cuatro años en los Estados Unidos.