Venezuela consignó más pruebas de sanciones gringas ante CPI

El Canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que Venezuela consignó de manera oficial ante la Corte Penal Internacional una serie de evidencias que demuestran el carácter criminal de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país.

A través de su cuenta oficial de la red social twitter @jaarreaza, escribió: “Ayer consignamos oficialmente ante la Corte Penal Internacional el libro “El Arte de las Sanciones” y el artículo “Evaluando la Aproximación a las Sanciones de la Administración Trump: Venezuela”, ambos de @RichardMNephew, asesor de Obama y Biden para la imposición de sanciones”.

Seguidamente, detalló que “las conclusiones de ambas publicaciones demuestran el carácter criminal de las Medidas Coercitivas Unilaterales, cuyo fin, como confiesa el autor, es: “generar dolor”. Nephew alaba a la Administración Trump por su política de sanciones contra Venezuela, pero reconoce que no dieron resultado”.

Al hacer una traducción en español del artículo “Evaluando la Aproximación a las Sanciones de la Administración Trump: Venezuela”, Richard Nephew revela que existe “el riesgo de que Estados Unidos sea considerado el problema y no parte de la solución”, enfatizando que “Estados Unidos no podrá asegurar el compromiso de Rusia y China de abandonar a Maduro; los costos que han soportado en sus relaciones con el régimen son sustanciales. Pero con una aclaración más clara de los objetivos, Estados Unidos puede lograr una mayor armonización en sus esfuerzos de sanciones con socios europeos y otros. Si bien las sanciones adicionales pueden no tener el mismo peso que las ya aplicadas, el aislamiento sostenido y la sensación de presión de Venezuela pueden ser la mejor palanca disponible cuando se combinan con un conjunto claro y atractivo de opciones para escapar de su situación actual.

Arreaza compartió “…los vínculos de ambas publicaciones, para que el pueblo venezolano y el mundo conozcan con rigor éstas confesiones. El Derecho Internacional NO ampara actos unilaterales que generan muerte y dolor: https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Documents/1399/10/12/13991012000014_Test.pdf… https://energypolicy.columbia.edu/research/commentary/evaluating-trump-administration-s-approach-sanctions-venezuela“