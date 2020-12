Venezuela es un bastión de resistencia hoy en día

“Venezuela ha sido el bastión de resistencia en Suramérica en las peores horas del gobierno más salvaje que ha tenido Estados Unidos. Aquí está Venezuela de pie, hemos soportado un bloqueo económico sin precedentes”, señaló la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, durante una entrevista virtual al periodista Breno Altman para el programa Opera Mundi de Brasil.

De esta manera respondió a una pregunta de los embates de EE.UU contra naciones democráticas y progresistas como Bolivia, Ecuador y Honduras, agregando que nuestro país no renunciará “al modelo Revolucionario Bolivariano. Desde la llegada del comandante Hugo Chávez hemos consolidado el poder y la independencia política. Nos falta consolidar la independencia económica”.

“Esta ha sido una elección que se ha dado en medio de un bloqueo criminal, de una asfixia económica. No fue cualquier elección. No es lo mismo atender una pandemia con un bloqueo criminal, donde los recursos financieros están bloqueados”, dijo sobre el reciente proceso electoral para la nueva Asamblea Nacional (AN).

Agregó que “fue una coyuntura especial en donde se desarrollaron estas elecciones y más que una elección, sirvió para el rescate del parlamento por parte de fuerzas democráticas y políticas que tienen como agenda a Venezuela”.

Sobre el 31% del padrón electoral que votó en esta oportunidad, “fue un porcentaje muy bueno, teniendo en cuenta que esta elección parlamentaria ha sido heroica, donde repito que el pueblo venezolano tuvo que desmontar las dificultades del bloqueo, que se expresó en las dificultades para el combustible, lo que impactó en la movilidad de la población, aparte de llamado a la abstención”.

“El pueblo venezolano expresó su voluntad por encima de cualquier dificultad, por encima de cualquier obstáculo, en un escenario donde consolidamos a la democracia”, recalcó Rodríguez.

Sobre el no reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otras naciones, Rodríguez fue tajante: “La UE está ajustada al libreto del mandato de Donald Trump. Siempre ponen excusas para no venir a las elecciones de Venezuela. Ya el presidente Maduro los invitó a las elecciones de gobernadores en 2021 y las que siguen de alcaldes”.

Con respecto a la nueva AN, la funcionaria pública es fiel creyente en que “ahora el parlamento es un espacio para el diálogo político. Este parlamento será un espacio para atender a la población. No puede ser un parlamento para derrocar al gobierno constitucional, cómo fue en 2015, como tampoco para crear un gobierno ficticio”.

Destacó que “tiene que haber una lectura para quienes persisten por las vías golpistas, para quienes están buscando asideros seudo-jurídicos para justificar un gobierno de facto, artificial. El único gobierno constitucional es el de Nicolás Maduro”.