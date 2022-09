Venezuela expuso ante la ONU verdad sobre trabajadores migratorios

Este miércoles, el agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, calificó como exitosa la participación de la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHONU) sobre trabajadores migratorios y sus familiares, ya que logró mostrar ante el mundo la verdad de lo que sucede en Venezuela en el contexto de las más de 700 medidas coercitivas ilegales aplicadas contra el país, así como la respuesta del Estado venezolano al respecto.

«El balance es exitoso. Hemos llevado la verdad de Venezuela al mundo y pudimos mostrar lo que está haciendo Venezuela desde su jurisdicción. Fue un diálogo franco, respetuoso, abierto y sincero. Las autoridades de la ONU mostraron mucho interés en conocer el impacto de las medidas coercitivas que afectan los derechos humanos de la población venezolana», relató en declaraciones ofrecidas desde Ginebra, Suiza, sede de la reunión, al terminar las reuniones para defender la posición de Venezuela con respecto al informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHONU).

Resaltó que este impacto de las sanciones fue el eje central del debate y que las altas autoridades del CDHONU deben conocer más datos sobre esta afectación para determinar si apoyan o no las acciones que el Estado venezolano ha llevado a cabo como forma de protesta.

Más acciones en defensa de la verdad de Venezuela

Siguiendo con las acciones en defensa de la verdad de Venezuela, la delegación que representa a Venezuela en la 35ª reunión del Comité de Derechos Humanos de Trabajadores Migratorios y sus familiares, integrada por representantes de los cinco poderes públicos del país, consignará por escrito respuestas adicionales que complementarán su defensa ante el informe del país realizado por este comité.

Así lo informó el ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba.

«Han sido dos días de jornadas muy intensas donde la República de Venezuela ha expuesto con claridad sus consideraciones en torno a las nefastas consecuencias que han tenido las medida coercitivas unilaterales que tienen características ilegales y genocidas contra el pueblo de Venezuela», dijo.

Agregó que dejaron claro que las medidas coercitivas en contra de Venezuela son injustas, así como las consecuencias que han tenido sobre la población, en el mundo del trabajo y de los migrantes que han sido inducidos a dejar su país.

Por otra parte, Larry Devoe informó que el siguiente paso, luego de defender su posición con respecto al informe sobre Venezuela y consignar las respuestas adicionales, será esperar las observaciones y recomendaciones finales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHONU) con respecto a las garantías de los derechos humanos de extranjeros en Venezuela y connacionales en otros países.

Explicó que posteriormente se iniciará un proceso de implementación de estas medidas en el país para, después de varios años, regresar a esta reunión y dar cuenta del escenario nacional de los derechos humanos.

Venezuela pidió garantizar derechos de migrantes

Al cierre de su participación en la 35ª reunión del Comité de Derechos Humanos de Trabajadores Migratorios, la delegación que representa a Venezuela pidió que se garanticen los derechos de los migrantes venezolanos, en especial de los que están en Brasil y Estados Unidos.

«Pedimos que se garanticen los derechos de los migrantes y que se protejan las garantías que tienen que ver con su identificación, ya que no es justo que los hijos de venezolanos qua nacen en Brasil no se puedan registrar, o que los venezolanos en EEUU no puedan ejercer el derecho al voto», acotó el ministro del Trabajo Francisco Torrealba.

Explicó también que durante la reunión pidieron asumir como nuevas prácticas proyectos humanistas como el Plan Vuelta a la Patria para posibilitar de forma sencilla el retorno de los venezolanos, en especial de los que han sufrido xenofobia.

«Aprovechamos para denunciar que hay organizaciones que han manipulado las cifras de los venezolano que han migrado», detalló.