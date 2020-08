Venezuela ha enfrentado el covid-19 de manera exitosa

El vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, aseguró que en Venezuela desde el inicio de la pandemia se ha logrado mantener aplanada la curva del virus, lo que ha permitido tener un número importante de pacientes recuperados y una baja tasa de mortalidad.

En el programa Aquí con Ernesto Villegas, Rodríguez habló sobre su enfermedad, y comentó que permaneció 21 días en aislamiento tras contraer la infección, la cual le tocó afrontar a pesar de que “todos los responsables de la Comisión Presidencial para el abordaje de la COVID-19, tomábamos todas las medidas como distanciamiento social, uso permanente del tapabocas, lavado frecuente de las manos, el uso de alcohol con más del 65 %, reducir al mínimo las reuniones presenciales, fomentar más el uso de las videollamadas o viodeoconferencias”.

Rodríguez indicó que en Venezuela para dar de alta a un paciente y para señalar que ha sido curado de una infección tiene que hacerse una PCR de diagnóstico.

«Eso está demostrado ya, la existencia de una PCR negativa después de la infección señala que la persona está no solamente libre, sino que el virus no tiene capacidad de replicación y por tanto no hay posibilidad de infección», resaltó al señalar que el Gobierno del presidente Maduro ha estado muy pendiente de abordar todos los elementos de la pandemia para afrontar, detener y paliar los efectos en aquellas personas infectadas.

Dijo que el Covid-19 «es un virus 10 veces más infectante que la influenza. Entonces al estar en la calle la posibilidad de contagio es alta. Nosotros tomábamos todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio, reducir al mínimo las reuniones presenciales, la distancia, el uso del tapabocas, pero como trabajamos en la calle, pues es más fácil el contagio».

El vicepresidente y también ministro de Comunicación e Información señaló que 80% de los casos se presenta asintomático. «Hay personas infectando a otros sin que nadie se entere que está infectando a otros».

Sobre su caso, Jorge Rodríguez señaló que no se sintió tan mal con el virus, que lo pudo enfrentar y que le funcionó muy bien la Ivermectina.

Manifestó que en el país se han realizado más de un millón de pruebas PCR. «Nos preparamos a tiempo y por eso hemos tenido la capacidad de atender a los pacientes. Nosotros buscamos a los pacientes».

Explicó que no se ha determinado todavía cuáles son los factores que inciden en que una persona desarrolle síntomas muy marcados y en otras no, “eso tiene que ver con la capacidad infectante de la cepa del virus, que son distintas. Por ejemplo en España hubo 19 cepas del virus, y dos fueron los que generaron la alta tasa de muertes sobre todo de personas de la tercera edad”.

Rodríguez aclaró que “nosotros sospechamos que la cepa que vino de Colombia, que entró por el corredor de Maicao hacia la Guajira colombiana y la Guajira venezolana, y el estado Zulia es más infectante que las cepas de virus que se presentaron en los estados Miranda, La Guaira y en el Distrito Capital, si no es más virulenta en cuanto a su acción, parecía mucho más infectante que las cepas que se presentaron en los estados centrales”.

Indicó que también influye «la carga viral, es decir la cantidad de exposición en el virus en el que estás. Si estás en presencia de un paciente que tiene una carga viral muy alta, seguramente la carga viral que te infecte sea alta; el otro elemento es el sistema inmunológico de la persona. Son las condiciones de la persona, si es diabética, obesa, de la tercera edad o que tiene alguna inmunosupresion es un riesgo mayor”.

Manifestó que el país no ha desmayado y se mantiene en pie de lucha, ayudando al pueblo, a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno norteamericano contra Venezuela, que le roba más de 30 mil millones de dólares, los cuales pudieran ser utilizados para financiar lo correspondiente a los pacientes con la COVID-19, así como también dotar a los hospitales.

Aparte de Cuba, Venezuela es el único país donde se le garantiza al personal médico los mecanismos completos de bioseguridad para que atiendan a los pacientes que tienen el virus, de forma segura, “desmontando así la matriz de opinión generada por Estados Unidos, la cual intenta dañar a la población venezolana, afirmando lo contrario”, dijo.

Agregó que “el Gobierno Nacional vela por la seguridad de todo el pueblo venezolano y más de su personal médico el cual esta dando una fuerte lucha en la contención, los cuidados y el evitar la propagación del virus”.

Igualmente, destacó que “Venezuela es uno de los países donde se le realiza el diagnóstico a una persona por COVID-19 de forma gratuita, y hasta el momento más del 90% de los pacientes tratados durante la pandemia son atendidos por el Sistema Público Nacional de Salud, demostrando así que a pesar de los bloqueos impuestos el pueblo venezolano está dando una gran batalla”.