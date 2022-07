Venezuela mostrará prueba contundente del despojo ilegítimo del oro

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez señaló que el Tribunal Supremo británico impuso la doctrina anacrónica de una sola voz para despojar y retener el oro de Venezuela, y calificó de insólita y nefasta la decisión de desconocer a las legítimas autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV), e impedir a las autoridades venezolanas hacer uso de sus reservas en oro depositadas en el Banco de Inglaterra.

Ante esto, anunció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentará próximamente al mundo una prueba contundente sobre este despojo ilegítimo.

Estas declaraciones de la Vicepresidenta se producen tras conocerse que la justicia del Reino Unido insistió en negar este viernes la solicitud de acceso del Estado venezolano a las reservas de este importante activo de la República, que permanecen retenidas en el Banco de Inglaterra desde el año 2019.

«Debo informar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene en sus manos una prueba contundente que será mostraba en los próximos días», remarcó Rodríguez a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

Para la Vicepresidenta tal decisión «está sometida, subordinada y amordazada a las decisiones de la corona británica. Este tribunal apeló a una anacrónica doctrina de una sola voz, estrategia utilizada para robar nuestros activos. Es grave el daño causado a nuestro pueblo», dijo la Vicepresidenta.

El falllo de este viernes de la justicia británica «no corresponden a ningún tipo de control judicial, toda esta ficción creada de un gobierno ficticio encabezado por el criminal Juan Guaidó, ha sido para desapoderar a Venezuela y al pueblo venezolano de su oro, de sus reservas internacionales».

En este sentido, la Vicepresidenta de la República subrayó que Venezuela rechaza rotundamente el dictamen del tribunal británico, acerca del oro confiscado ilegalmente por el Banco de Inglaterra.

Explicó que esta decisión surge «a raíz de este plan de robarse las reservas del país, situación que conoce la comunidad internacional, puesto que Venezuela acudió a los tribunales internacionales para corregir esta acción».

Banco Central

La Vicepresidenta Ejecutiva recordó que, en el pasado, el BCV dio en custodia unas reservas en oro al Banco de Inglaterra y este organismo «decidió quedarse con el oro de los venezolanos».

Ante esta situación, el BCV acudió a los tribunales británicos para que se corrigiera esta acción, sin embargo, es clara la decisión del sistema de justicia británica en la que apelaron a la doctrina de una sola voz.

Agregó que el Banco Central de Venezuela acudirá a todas las instancias internacionales contra «esta terrible, nefasta, insólita y destemplada decisión», tal como lo anunció la institución este viernes mediante un comunicado.

«El Banco Central de Venezuela rechaza el insólito pronunciamiento de un tribunal británico, que una vez más, de forma subordinada a las decisiones de política exterior de la Corona británica, socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales, constitucional y legalmente corresponde ser ejercidas por el Banco Central de Venezuela», refiere el documento.

Al respecto, la Vicepresidenta reiteró: «Venezuela irá a todas las instancias que se tengan que ir y además el presidente Maduro tiene una poderosa prueba que mostrará al mundo sobre este despojo ilegítimo al pueblo venezolano».

Llaman a la rectificación

Ante la decisión del Tribunal Británico, la vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a las autoridades del Reino Unido a rectificar y apegarse a la Carta de las Naciones Unidas.

«Hago un llamado al gobierno británico, tienen la oportunidad de rectificar, de no seguir con esta farsa de que Juan Guaidó es el presidente de un país, no lo es y no lo va a ser nunca, el pueblo venezolano lo sabe y él no goza de su afecto», señaló.

Reiteró que el gobierno falso de Juan Guaidó llama al crimen, al bloqueo, por lo que el pueblo venezolano no apoya estas acciones.

En Venezuela habrá justicia

Rodríguez enfatizó que otros países han llamado preocupados ante el despojo de este importante activo de la nación.

«Los Bancos Centrales de otros países se han comunicado con nosotros preocupados por las reservas que tienen en el Banco de Inglaterra, esta decisión deja mucho que decir de ellos», refirió.

Los países quieren saber detalles del caso, «porque saben que les puede ocurrir lo mismo, hemos hecho esta alerta y seguiremos en batalla defendiendo los intereses, la dignidad, el oro y el patrimonio de todos los venezolanos».

«Aquí se ha violentado todo tipo de normas, reglas básicas nadie querrá invertir en el Banco de Inglaterra, tras la decisión amparada a un tribunal que se maneja con órdenes de la corona británica», añadió.

«Políticamente en Venezuela habrá justicia, ante este grupo criminal y fascista que se ha dado a la tarea de robar los activos del pueblo», recalcó la Vicepresidenta Ejecutiva, al tiempo que añadió: «Que no quepa la menor duda».

Una sola visión del mundo

Para la Vicepresidenta Delcy Rodríguez «hay estados autoritarios que pretenden imponer una visión del mundo, países que sufren hoy en día de recesión económica», por ejemplo Estados Unidos.

Ante ello, llamó a rectificar y corregir, «para enrumbarnos hacia la unidad atendiendo a los derechos internacionales».

Remarcó que el Estado venezolano seguirá protegiendo los derechos del pueblo, «el camino es la defensa de la soberanía, la autodeterminación y la felicidad común, en esta era bicentenaria, por ello no dudo de la victoria y prosperidad de todo el pueblo venezolano».