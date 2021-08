Venezuela presentó ante la CPI informe sobre daños por el bloqueo

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que este lunes se entregó ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional un segundo informe sobre el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales al país, el informe es denominado el caso Venezuela II y es contentivo de evidencias sobre el daño que han causado las medidas coercitivas al pueblo venezolano.

“El ataque sistemático a la población lo venimos denunciando desde hace varios meses y nos basamos, entre otras cosas, en el artículo 7 del Estatuto de Roma. El el 13 de febrero se presentó un documento ante la Corte Penal Internacional donde expusimos el caso”, dijo.

“Están todos los elementos que demuestran que se cometió un crimen, pero además quién cometió el crimen. EEUU está consciente del daño que está causando al pueblo venezolano”, dijo.

“Esto ha sido un proceso que inició en Febrero del año 2020, hemos completado el ciclo para demostrar que hay causas razonables para afirmar que se han cometido delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”, dijo.

Señaló que dos leyes y 7 decretos estadounidenses sustentan todas las sanciones contra Venezuela, y que las mismas se han recopilado en ese documento, “se ha completado el ciclo legal para afirmar que se ha cometido un delido de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela”, dijo.

Asimismo, detalló que las 7 ordenes ejecutivas produjeron el bloqueo a la industria petrolera, caída drástica y severa de los ingresos en divisas al país, despojo de más de 31 toneladas de oro venezolano en Inglaterra y bloqueo de más de 7 mil millones de dólares en bancos en el extranjero.

Además se han sancionado 192 personas, 150 empresas (10 del Estado y 140 del sector privado), 69 embarcaciones, 30 buques petroleros, 58 aeronaves

Detalló que se dieron detalles del daño que ha causado el bloqueo al pueblo venezolano, “en enero de 2018 el Departamento de Estado de Estados Unidos asumió la responsabilidad de la inestabilidad económica de Venezuela”, destacó Rodríguez a la vez que recordó que el ex secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton, dijo: congelemos todos los bienes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A, en territorio estadounidense, bloqueemos 7 mil millones de dólares en activos, más de 11 mil millones de dólares estimados en ingresos en exportaciones durante el próximo año 2019.”, lo que la Vicepresidenta catalogó de confesiones de un crimen, “son delitos de lesa humanidad”.

Rodríguez recordó que los ataques de EE.UU. contra Venezuela tiene un objetivo político que es derrotar a un Gobierno no alineado con sus intereses, no sometido a sus mandatos, no extorsionable, enfatizó la vicepresidenta ejecutiva.

“Craig Faller, jefe del Comando Sur, dijo en marzo de este año que las sanciones perseguían la destrucción de la economía venezolana pero no han dado el resultado deseado”, recordó.

De igual manera mostró pruebas del 25 de marzo cuando el presidente del Banco Central de Venezuela, envió una carta al Citibank, donde Venezuela tiene 342 millones de dólares, solicitando el uso de estos recursos para la compra de vacunas contra el Covid-19.

Mostró la variación del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Venezuela en comparación con otras regiones del mundo , mostrando que estuvo incluso por encima de otros países hasta 2017, cuando cae por políticas de “máxima presión” contra el país.

También señaló que más de la mitad de las transnacionales farmacéuticas con presencia en el país (15 filiales) se fueron a partir de 2016, producto de las sanciones y cómo las sanciones ilegales afectaron al plan nacional de inmunización y vacunas.

También mostró que cartas al Novo Banco solicitando el uso de recursos de Venezuela para el pago de vacunas a la Organización Panamericana de la Salud, y estos respondieron que los recurso estaban congelados.

Por último mostró otro gráfico de cómo las sanciones afectaron la adquisición de alimentos, materias primas y proteínas para el programa de alimentación Comité Locales de Abastecimiento Productivo (CLAP) para la población venezolana.

Finalmente, agregó, “Que el pueblo venezolano tenga la certeza del compromiso del Gobierno Bolivariano de defender los derechos legítimos de nuestra Patria, la felicidad de nuestro pueblo y la soberanía irrenunciable y la independencia nacional”, manifestó.