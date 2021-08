Venezuela recibió respuesta sobre solicitud de objetividad a la agencia EFE

Este martes el gobierno de Venezuela recibió una respuesta formal de la agencia de noticias EFE, sobre una solicitud realizada en el mes de mayo para pedir mejor objetividad y rigor en el tratamiento de la noticia sobre el país.

A través de un post publicado en Twitter, el Canciller Arreaza, dijo, “”En mayo enviamos esta carta a la Presidenta de la agencia EFE noticias, solicitando objetividad y rigor en el tratamiento a Venezuela, a partir de ejemplos concretos. Hoy recibimos una respetuosa y cordial respuesta. Ojalá haya buenos resultados y una relación más constructiva”.

En el mensaje, Arreaza compartió la carta enviada a la presidenta de la agencia EFE, Gabriela Cañas, en la que destaca que algunas publicaciones recientes de la agencia contrastan con “con el Código Ético y el Estatuto de Redacción que rigen su actividad profesional, me he percatado de un patrón de cobertura que no encaja con los principios y valores definidos por la empresa a los fines de garantizar un tratamiento imparcial y objetivo de la información presentada al público “.

El canciller considera que en el registro de acontecimientos sensibles para el país, la agencia suele hacer omisiones selectivas, discriminación política de las fuentes y el “uso de un relato que tiende a relativizar las posiciones del Gobierno Bolivariano en defensa de la integridad de la República Bolivariana de Venezuela, contribuyendo a minimizar su credibilidad en beneficio de actores políticos que han impulsado una imagen negativa de nuestro país “.