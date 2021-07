Venezuela reitera denuncia de sesgo de The New York Times

El canciller Jorge Arreaza denunció “la poca voluntad autocrítica y de diálogo” del diario estadounidense The New York Times en referencia a su línea informativa tendenciosa contra Venezuela.

El ministro informó a través de su cuenta en Twitter, que la misiva enviada al medio aún no es respondida, y en el mensaje adjuntó la imagen del documento emitido por el Gobierno nacional el 30 de abril; del que el diario no se da por enterado.

Explicó que la carta fue enviada en físico y digital “denunciando con elementos de sobra el sesgo contra Venezuela”, como en el caso de la publicación según la cual “grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía” y agregó que “a diferencia de otros medios”, The New York Times no responde.

El pasado mes de abril, el canciller habría asegurado que ese y otros medios, siguiendo la línea de “un infame informe de Human Rights Watch, buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista sobre el país, en una coordinación de acciones mediáticas” en vista de que no han podido derrocar al Gobierno nacional.

Mediante una carta de 5 folios, dirigida al editor del NYT, Dean Baquet, el Canciller venezolano reclamó la falsedad del contenido de un artículo publicado hace dos meses, titulada “Grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía”.

Arreaza recordó que en 2002, NYT publicó en primera página una nota firmada por Judit Miler, sobre las supuestas armas de destrucción masiva que poseía Irak, cuando estaba al mando de Sadam Hussein. Todo resultó ser una farsa que el periódico impulsó, con un artículo basado en una fuente anónima, la cual luego se descubrió fue una gran mentira para justificar la invasión, bombardeo y ocupación de ese país, y el asesinato de un millón de iraquíes.