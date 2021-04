Venezuela reivindica modelo revolucionario de la salud y garantía de la vida

La vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez afirmó que el Gobierno Nacional reivindicó, en el marco del Día Internacional de la Salud, el modelo revolucionario de defensa de la salud y garantía de la vida del pueblo, ante un impacto negativo de la coyuntura sanitaria del coronavirus a nivel global.

La Alta funcionaria aclaró que en Venezuela los estragos que ha sufrido la economía nacional se debe en gran proporción a las “criminales” medidas coercitivas unilaterales, las cuales afectan directamente al pueblo venezolano. “Quiero profundizar en un conjunto de anuncios que hizo el Presidente Nicolás Maduro, en el marco de cómo ayudar a los trabajadores de nuestra Patria, a los distintos sectores económicos del país, en medio de una terrible pandemia que ha azotado a la humanidad entera”.

Delcy Rodríguez dijo que las proyecciones de crecimiento en el mundo para el año 2021 presentan mejores expectivas, ya que la contracción económica general de (-) 3,5 % en el 2020, lo cual refleja una marcada reducción general de los bienes y servicios en las economías avanzadas de (-)4,9%; mientras que en la zona del euro fue de (-)7,2 %; en España, de (-) 11% y Reino Unido, con (-) 10%.

“Imagínense ustedes el impacto en Venezuela, que además de combatir el virus, es un país agobiado por las criminales medidas coercitivas unilaterales, donde el impacto del bloqueo criminal se hizo sentir aún mucho más. A pesar de ello, en el año 2020, el presidente Nicolás Maduro dictó un conjunto de medidas, de acciones para proteger la economía nacional, pero principalmente para preservar la vida y salud de nuestro pueblo. Y para garanrizar el derecho al desarrollo nacional”- expresó Rodríguez.

Recordó que el 4 de marzo el Jefe de Estado anunció al país la llegada de la variante brasileña P1 y P2, “una variante muy agresiva, hipercontagiante, es una variante que impacta en un 60% e incrementa la tasa de fallecidos. Venezuela, al igual que otros países sudamericanos está siendo impactada por la circulación de esta variante, pero nuestro país aún más , porque somos vecinos con Brasil y no existe ningún tipo de acuerdo epidemiológico y sanitario con autoridades de Brasil, en medio de esta pandemia del Covid-19”.

Aclaró que “afortunadamente el Presidente lo había anunciado que Venezuela tendrá su proceso de vacunación a partir del primer cuatrimestre del año 2021. Fuimos el primer país del continente en participar en septiembre del año pasado la fase 3 de la vacuna Sputnik-V, porque de forma temprana se iniciaron las gestiones y en el mecanismo COVAX hace unos días tuvimos video conferencia con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Allí revisamos del acceso de Venezuela a las vacunas, a través de este mecanismo de las Naciones Unidas, en conjunción con sectores privados mundiales. Hemos tenido el mecanismo de contacto directo con las autoridades, haciendo todas las gestiones posibles para garantizar la vacunación pueblo venezolano y lograr la inmunidad masiva en nuestro país”.

“El 97 % de las personas contagiadas son atendidas en el sistema público de Salud y el restante el 3% es atendido por el sector privado en coordinación con el Ejecutivo Nacional, manteniendo un sólo esquema en el tratamiento del Covid-19 aprobado por la Comisión Presidencial y científicos que han venido dando direccionalidad sobre esta materia.”- expresó la alta funcionaria.

Añadió que la recomendación seria y profesional de los expertos científicos frente a la vacuna Aztrazeneca es no aceptar está vacuna, porque pone en riesgo la salud del pueblo. “Siempre por delante el interés por la vida y la salud de nuestro pueblo, que no se interponga ningún otro tipo de interés. Aquí no hace falta politiquería de los extremistas de la derecha venezolana, sino la unión de nuestro pueblo”. Asimismo, agradeció al Parlamento por el esfuerzo que ha hecho para lograr la posibilidad de accesar al mecanismo Covax”.

Seguidamente, reafirmó que el Ejecutivo Nacional mantendrá los programas sociales para apoyar al pueblo venezolano. “Reinvindicamos los programas sociales, las acciones sociales de protección de la salud de nuestro pueblo. Y hoy día internacional de la Salud, reivindicamos el acceso a la Salud universal y gratuita que promueve el socialismo Bolivariano, pilar fundamental para combatir y controlar las cadenas de contagios atender a nuestros pacientes, bajo la modalidad de casa x casa, buscando los casos, para atenderlos y a través del sistema Patria se realizan los pesquisajes”.

La Ministra para el Comercio Nacional Eneida Laya, junto al Viceministro de Economía Digital, Banca; Seguros y Bolsa formado parte del equipo en el diseño de acciones de protección de parte del Presidente Nicolás Maduro, puntualizando que en el conjunto de anuncios del Jefe de Estado está diversificado por sectores.

Bonos sociales para sectores de mayor vulnerabilidad

En torno a los anuncios del Jefe de Estado, dijo que se retoma el bono “Quédate en casa”, favoreciendo a 2 millones 100 mil trabajadores de las pequeñas empresas, quienes han tenido que permanecer en sus hogares en el marco de la pandemia, por lo que “los dueños de las referidas empresas deben enviar los listados de sus trabajadores al sistema Patria, tal como lo hicieron el año pasado,para que sea cotejada con el Seguro Social para constatar la veracidad de la misma y el trabajador debe confirmar ser trabajador de esa empresa”.

Luego está el bono para trabajadores no dependientes que están en la calle, el cual será pagado en dos momentos para 4 millones de personas.