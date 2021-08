Venezuela y Santa Lucía retoman nexos de solidaridad y no injerencia

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza aseveró que Venezuela y Santa Lucía retoman relaciones de respeto, solidaridad y no injerencia , luego de resaltar con beneplácito el mensaje enviado al pueblo venezolano por parte de Philip Pierre, nuevo Primer Ministro de esa nación caribeña, ubicada al norte de San Vicente y las Granadinas.

En una publicación en su cuenta oficial de la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores escribió: “Hermoso mensaje para el pueblo de #Venezuela envía el nuevo Primer Ministro de #SantaLucía, Philip Pierre. Retomamos relaciones de respeto, no injerencia, solidaridad, vecindad y cariño. Thank you, brother Prime Minister! Long live Saint Lucia!”

Destacando en frases escritas en Inglés: “¡Gracias, hermano primer ministro! ¡Viva Santa Lucía!.

En este tuit, el canciller Arreaza posteó un vídeo del nuevo Primer Ministro de Santa Lucía, Philip Pierre, quien destacó “Pueblo bueno de Venezuela, es agradable estar con buenos amigos una vez más. Esta mañana me he reunido con mi buen amigo Raúl, y su delegación, y le mando saludos a su Presidente; quiero desearle lo mejor a nuestro estimado Presidente,todo lo mejor, él es un buen amigo de Santa Lucía y es una esperanza recuperar la relación de amistad entre Santa Lucía y Venezuela que tenía algún tiempo atrás”.

Seguidamente, Pierre agregó que “como país creemos que somos amigos y creemos que no debemos interferir en las políticas internas de cada país. Nosotros respetamos las políticas de todos los países. Nosotros no tendemos a ser enemigos con ningún país si Santa Lucía tiene alguna elección en la que pueda recibir beneficios en el plano diplomático y tenemos la esperanza de continuar nuestra relación de amistad, continuar la relación con Venezuela y el pueblo venezolano, viendo hacia adelante para tener buenos tiempos para buscar las instituciones y relaciones que Venezuela ha adelantado para la región”.

“Nosotros apreciamos la generosidad y esperamos fortalecer lazos con el pueblo de Venezuela y el pueblo de Santa Lucía. Les deseo lo mejor y estoy seguro que en algún momento podamos tener la posibilidad de vernos unos a los otros y podamos empezar una relación de amistad que ya existía entre Venezuela y Santa Lucía. Gracias”- expresó Primer Ministro de Santa Lucía, Philip Pierre.

Cabe destacar que el viceministro para el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Raúl Li Causi asistió a la juramentación del nuevo gabinete del primer ministro de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre, quien fue electo el pasado 26 de julio para el período 2021-2026.

Li Causi aprovechó la oportunidad para sostener reuniones con distintos ministros de la nación caribeña, en aras de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.