Vicepresidenta: no importa si EEUU y Europa no reconocen elecciones

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, reiteró este sábado que el 6 de diciembre los venezolanos tenemos la oportunidad de rescatar el parlamento venezolano.

En un acto con motivo del Día del Estudiante Universitario, Rodríguez refirió que “estamos en medio de una campaña electoral histórica en nuestro país y en el mundo”.

En este sentido, manifestó que ante la posibilidad de que los resultados electorales no sean reconocidos por Estados Unidos y Europa, destacó “no nos importa, nos es indiferente porque existimos mucho mejor sin ustedes, no nos importa porque quien tiene que hablar es el pueblo”.

“Estados Unidos y Europa cree que son ellos los que le dan vida a un resultado electoral”, dijo al destacar el impacto de las sanciones gringas, las cuales -dijo- son un crimen y por eso hemos llevado al gobierno de Donald Trump a la Corte Penal Internacional, por lo que ha significado el bloqueo contra nuestro pueblo y contra ustedes jóvenes estudiantes”.

En este sentido, se refirió al proyecto de Juan Guaidó, el mayor fracaso en la política exterior de Donald Trump.

“Trump perdió las elecciones gracias a Juan Guaidó, y apenas perdió fueron a felicitar a Biden”, comentó, al asegurar que el principal fracaso de la derecha extrema es “el desprecio que tiene por el pueblo”.

“Se robaron el patrimonio de los venezolanos, Citgo, Monómenros, los recursos finanieros de nuestro país, y aquí estamos de pie con las misiones y grandes misiones sociales al frente dando una batalla titánica”, manifestó la vicepresidenta.

Rodríguez señaló que “Venezuela es el único país del mundo que contiene en su marco constitucional una estado de participación protagónica del pueblo, garante de los derechos y dentro de ellos los derechos políticos del pueblo”, lo cual -dijo- “es un tema que en los espacios internacionales no gusta”.

“Nuestro modelo de inclusión y equidad es un modelo de justicia, el modelo que nos mecernos los venezolanos”.

También se refirió al sistema electoral venezolano, el cual calificó como “el mejor del mundo”, y en este contexto comentó lo que actualmente ocurre en Estados Unidos, donde a más de quince días de las elecciones presidenciales aún no se conoce el resultado. Además, no cualquiera puede ejercer el voto, y no necesariamente gana el candidato con más votos, “como ocurrió con Trump”.

“Es un sistema decadente, dominado por sistemas industriales, financieros y comunicacionales”.

Asimismo, dijo que el imperio no entiende cómo el pueblo venezolano sigue de pie, luchando y venciendo con gallardía y dando ejemplos al mundo, de una verdadera política social.

Agradeció a todos los estudiantes de medicina y enfermería que salieron a la calle a brindarle atención al pueblo, en un despliegue integral realizando pruebas casa por casa y llevando a todos los pacientes positivos al virus a un centro de salud.

“Todos los pacientes positivos de covid-19 han sido atendidos gratuitamente. “A pesar de los bloqueos, sanciones y robos de nuestras principales empresas. hemos conseguido las medicinas para atender al pueblo. Cosa que no muestran los medios internacionales y sus gobiernos”.

“Ante la pandemia, el mundo se resguardó y sus gobiernos se escondieron, pero, Venezuela junto a su juventud ha dado la batalla heroica ante todas las adversidades de estos últimos tiempos”.

Chávez

La vicepresidenta señaló que fue el comandante Hugo Chávez, quien visibilizó a la juventud de manera constitucional. “Así está en nuestra constitución de 1999, que dice que es el pueblo el decisor de su futuro”.

Indicó que cuando el comandante Chávez llegó al poder lo hizo para la inclusión, la justicia, equidad e igualdad del pueblo venezolano. “En ese momento lo primero que dijo fue que se le debía dar poder político al pueblo y así está reflejado en la Constitución madre de 1999 la cual contempla que el pueblo es decisor de su futuro”.

Añadió que si se compara el modelo revolucionario con el puntofijismo, se ve una diferencia significativa en la calidad de vida de cada uno de los venezolanos, por lo que señaló que solo en inversión social, desde Venezuela se le puede dar un ejemplo de lo que están hecho los venezolanos, acciones que en la IV República jamás hicieron.

Sostuvo que el Gobierno Bolivariano le ha dado un espacio a la juventud para la lucha de una Venezuela productiva, libre y soberana. “La juventud está comprometida y disciplinada y ubicada del lado correcto de la historia, y así deben seguir aunque a muchos les duela la democracia participativa y protagónica” dijo.

Durante la actividad estuvieron presentes a través de las diferentes plataformas digitales 10 mil estudiantes universitarios, de los cuales 337 eran invitados internacionales.

Juventud

La vicepresidenta señaló que el modelo de hoy en día es muy contrario al puntofijismo. Recordó que vivió esa época de “penurias”, cuando cientos de estudiantes fueron torturados y desaparecidos. Por ello, celebró que en la actualidad la juventud estudiantil tiene tiene gobernanza sobre la patria, sobre los destinos y designios de Venezuela.

“Lo vemos acá, con jóvenes en nuestro gabinete como nuestro ministro de Juventud y Deportes, Mervin Maldonado, un joven luchador”. También mencionó a la ministra de Agricultura Urbana, Greicys Barrios, y al ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz.

Hizo un llamado a la juventud de la educación media y universitaria a la actividad productiva. “Yo los veo que andan en hectáreas productivas sembrando. Nuestra juventud incorporada al hecho productivo”.

Rodríguez manifestó su entusiasmo por tener una juventud que ha llenado los espacios de Gobierno y que se muestra responsable y disciplinada.

“Tengo la certeza de que Venezuela tiene la garantía de futuro, de una juventud que nunca se ha dejado someter”, señaló al destacar que en el país hay 98 universidades, de las cuales 73 son públicas, y de éstas 53 fueron creadas en Revolución.

Comité de Derechos de los Estudiantes sin Cupo Universitario

En la actividad también participó, la rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), Tibisay Lucena, quien recordó que en los años 80, “había un Comité de Derechos de los Estudiantes sin Cupo Universitario. Nos costo la vida vida de muchos jóvenes, el gobierno reprimía a los estudiantes, coartando los derechos de los jóvenes”.

Dijo que Unearte fue creada por el comandante Chávez, legado que continuó el presidente Nicolás Maduro, quien -dijo- ha hecho mucho por este sector, al dar la oportunidad a los jóvenes de prepararse en especial en esa casa de estudios, que es única en América Latina y en Venezuela, donde la producción es en danza, teatro, en audiovisuales para el alma de la Patria”.