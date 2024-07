William Castillo: extrema derecha viola la normativa electoral del país

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, aseguró que desde el exterior se está montando toda una trama mediática y política de la extrema derecha con la finalidad de desconocer los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE) el próximo 28 de julio, esto como parte de acciones desestabilizadores contra el país.

Castillo alertó que una de las estrategias utilizadas por este sector extremista son los “autoinvitados” veedores internacionales, quienes violando las normativas del ente electoral quieren venir al país con la finalidad de sabotear el proceso comicial, tal y como lo han confesado.

El Viceministro explicó que la legislación electoral venezolana tiene un conjunto de normativas para regular la presencia de personas extranjeras que vienen a los procesos electorales. Sin embargo, no existe en la legislación la figura del observador, como en otros países, “que son una suerte de auditores de los procesos electorales”, pero si existe la figura de veedores o acompañantes que tienen distintas funciones.

“Un acompañante es una persona que puede venir invitada por una organización política, que vea como se está desarrollando el proceso. El veedor tiene funciones establecidas, puede participar en las auditorias del proceso, es lo más cercano a un observador, pero no con el peso que tienen los observadores en otras elecciones del mundo”, acotó.

Ejemplificó como en Brasil o Estados Unidos no aceptan ningún tipo de observación o acompañamiento en sus elecciones, sin embargo, ambos países van a enviar veedores al proceso comicial en Venezuela.

“El Centro Carter no puede observar las elecciones de Estados Unidos, pero va por el mundo observando sus elecciones. Eso es natural, todos los países tienen su reglamento, algunos países lo aceptan, otros países no lo aceptan”, resaltó.



Funciones

Sin embargo, aclaró que el CNE envía dos tipos de invitaciones. Una es la de expertos electorales, que es la que tiene el Centro Carter o el panel de expertos de Naciones Unidas. “Ellos van a estar en las auditorías, pueden revisar todas las fases del proceso, puede hablar con los funcionarios electorales porque es un acompañamiento de la veeduría técnica del proceso y además pueden emitir unos informes que no son públicos, sino que te la entregan a la autoridad electoral para buscar bueno mejorar los aspectos”, agregó.

Mientras que la otra figura son los acompañantes o veedores políticos (que tienen menor rango), que son invitados por las organizaciones políticas, pero, cuya invitación debe ser “comunicada y autorizada” por el organismo electoral.

“Lo que te quiero decir igual que en todas partes del mundo no puedo un partido político decir yo invité a un partido nazi de Europa y quiero que vaya a los centros de votación porque yo lo invité”, aseveró Catillo, quien dijo que la fiesta electoral es del pueblo venezolano.

“Ellos dicen que tiene una invitación de señor Edmundo González o del comando de María Corina Machado, pero es una cuestión entre ellos. No han informado nada al tener ellos no han tratado ningún tipo de autorización para que esas personas vengan, por lo tanto, no están habilitados ni tienen ningún tipo de capacidad para venir a Venezuela en términos del proceso electoral”, enfatizó.

Castillo catalogó esta acción como una “gran irresponsabilidad y una gran provocación al Poder Electoral”. Además, aseguró que este acto de desacato puede considerarse incluso un delito electoral, porque cualquier desacato a las instituciones del Poder Electoral en tiempos de campaña electoral es considerado un delito en Venezuela.

También denunció el doble rasero de esto personajes quienes no aceptarían en su país este tipo de comportamiento que ellos están propiciando. “Ninguno de ellos, sobre todo los que fueron presidentes, aceptarían que una persona diga: yo voy a la elección de España y voy a visitar los centros electorales, quiero opinar y quiero meterme en todas partes porque a mí me invitaron. Eso no lo aceptaría ningún país y obviamente tampoco lo acepta Venezuela”, acotó.

Operación de desinformación

También aseguró que esto forma parte de una gran operación de desinformación del proceso electoral en Venezuela, destacado la denuncia realizada por el coordinador del Comando Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez, sobre el montaje de un supuesto centro de cómputo en el extranjero, específicamente desde Miami (Estados Unidos), para desde allí se van a emitir una información al mundo.

“Y como los centros de noticias y una red de medios digitales financiados por la NED y Usaid operan en Venezuela van a establecer eso como los resultados de la oposición desconociendo los resultados del CNE”, agregó Castillo, destacando que es la primera vez que unos actores políticos dicen abiertamente que van a desconocer los resultados propios y actas propias que no tienen nada que ver con el ordenamiento electoral venezolano y que son también delitos electorales.

“Hoy nosotros no vemos en los medios internacionales ni una sola imagen, ni un solo video de las gigantescas marchas que está haciendo Nicolás Maduro, sino que están abarrotados de supuestas encuestas, de supuestas imágenes de la campaña de un candidato para imponer ese relato en el extranjero y luego, con base en esto, y en estas operaciones no reconocer el resultado oficial de la elección del 28 de julio”, sentenció.