Avatar: Frontiers of Pandora anuncia su primer DLC de historia

Durante el Ubisoft Forward se anunció Sky Breaker, el primer DLC para Avatar: Frontiers of Pandora, el cual llegará este mismo 16 de julio. Los jugadores que compraron la Edición GOLD del juego tendrán acceso al DLC de la historia sin cargo adicional.

“Una sombra misteriosa se cierne en el cielo, amenazando a los clanes Na’vi que están celebrando su gran festival de juegos”, dice la descripción de Ubisoft. “Enfréntate a la RDA y protege la unidad de los clanes en el primer Story Pack de Avatar: Frontiers of Pandora, disponible el 16 de julio”.

Sky Breaker es el primero de dos ‘paquetes de historia’ incluidos en el pase de temporada de Avatar: Frontiers of Pandora, que se incluye con las ediciones Gold y Ultimate del juego, mientras que el segundo DLC, Secrets of the Spires, se llegará en otoño de 2024.

En nuestra reseña de Avatar: Frontiers of Pandora mencionamos que este “título llegó para deleitarnos con uno de los mundos más bonitos y vistosos que hemos visto en un videojuego y una jugabilidad bastante entretenida, pero que flaquea en su apartado argumental con una historia bastante lenta al principio”. Podrás lees la reseña completa a través de este enlace.

Lea también Ubisoft reveló nuevo Gameplay de Star Wars: Outlaws