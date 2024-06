Black Myth: Wukong presentó nuevo tráiler y fecha de estreno

Game Science Studios presentó en un nuevo tráiler de su juego basado en el libro ‘Viaje al Oeste’. Se trata del RPG de acción ‘Black Myth: Wukong’ y llegará a PS5 y PC el próximo 20 de agosto de 2024.

El tráiler, si bien no mostró nada de Gameplay sí que confirmo fecha de estreno y dejó de lado a los usuarios de Xbox Series X|S. Ya que no se mostró el logotipo de Xbox en ningún lado, aunque no se descarta que pueda salir para consolas Xbox pasado un tiempo.

Black Myth: Wukong será un videojuego basado en la mitología china ancestral, basada en las los viajes del predestinado y los retos que yacen ante él, del libro de Viaje al Oeste. Busca que los jugadores vivan en carne propia las leyendas de este mitológico héroe chino.

Los jugadores podrán explorar un reino fascinante, lleno de maravillas de la mitología china, asombrosos paisajes y un diverso reparto de personajes memorables. Además de un sistema de combate cuerpo a cuerpo preciso y vistoso.

Podrán usar el legendario bastón, el Predestinado podrá invocar hechizos, tener transformaciones y recipientes mágicos como poderosas herramientas. Podras combinar libremente diferentes hechizos, habilidades, armas y equipamiento para dar con la manera que más se adapte a ti.

¿Dónde se podrá adquirir Black Myth: Wukong?

El juego estará disponible de manera simultánea para PS5 y PC en su edición estándar y deluxe por $59 y $69 dólares respectivamente. Además, la edición coleccionista estará disponible por un precio de $169 y $399 dólares para consola y PC respectivamente.

El título ya se encuentra disponible para su pre-orden en la tienda de PlayStation, Steam y Epic Games Store. Si tienes alguna duda sobre el contenido del juego y el precio de sus versiones, también puedes consultar su página oficial.

