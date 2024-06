Among Us da un primer vistazo a su serie animada

Una de las sorpresas que nos ofreció el Summer Game Fest de este año es un teaser tráiler del juego más destacable de Innersloth. La serie animada de Among Us es un hecho, aunque no hay fecha o plataforma anunciada, sí que nos dieron un primer vistazo.

CBS Studios productores oficiales de la serie junto con la animación de la aclamada Tithouse y la propia Innersloth como financiadora del proyecto. Mostraron durante la conferencia de videojuegos como luce su nuevo proyecto animado para los coloridos tripulantes espaciales.

Si bien el elenco de doblaje ya había sido anunciado con anterioridad, esta es la primera vez que podemos observar como sería la animación de estos coloridos personajes. Aunque no hay fecha aproximada, los fanáticos están más que emocionados.

La serie animada de Among Us será un show lleno de trabajo en equipo y traiciones, se espera que la serie cumpla con las características situaciones que ofrecía este divertido juego de deducción amistoso.

En la página principal del proyecto puedes encontrar más información sobre la serie, entre las que se encuentran las ya mencionadas estrellas que van a dar vida a los personajes para su versión de habla inglesa y la personalidad de cada colorido tripulante.

En el teaser nos muestran a los 11 coloridos tripulantes, quienes tendrán una personalidad característica que los distinga más allá del color. Junto con la sombría figura del Impostor, un ente que se hace pasar por los tripulantes para eliminarlos sembrando discordia en el grupo.

Muchos usuarios esperan con ansias ver todo lo que Innersloth tiene para mostrar con respecto a este proyecto. Pero, por el momento, no queda más que esperar por una fecha de estreno y la respectiva plataforma para disfrutarla.

Lea también La tercera película de Angry Birds ya se encuentra en producción