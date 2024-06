La tercera película de Angry Birds ya se encuentra en producción

Sega y Rovio anunciaron recientemente a través de un artículo en Deadline que se encuentra en desarrollo una tercera parte para las películas de Angry Birds.

Basada en los personajes del popular juego de móviles de Rovio y logrando recaudar alrededor de $500 millones de dólares con sus 2 anteriores películas. Las adaptaciones al cine de Angry Birds han sido un éxito moderado, razón por la que Sega decidió crear una tercera parte.

Si bien no se ha definido nada especifico para la fecha de estreno y la trama, se cree que continuara explorando los personajes nuevos presentados en la segunda película. Presentando nuevas situaciones a los protagonistas principales.

Hay que recordar que Sega adquirio Rovio el año pasado, Lo que les proporciona total derecho sobre este tipo de proyectos que involucren a los pájaros y cerdos del mundo de Angry Birds.

Se estima que Sega quiere seguir aprovechando el éxito de las adaptaciones de videojuegos que tanto triunfaron en el cine el año pasado. Sonic y Mario lograron recaudar millones y no sienten que sea una mala apuesta desarrollar nuevos proyectos para este mercado.

¿Qué esperar de esta tercera entrega de Angry Birds?

No es seguro que Sony vuelva a ser la distribuidora de la tercera entrega, pero en el proyecto se encuentran varias empresas involucradas. Entre las que se encuentran principalmente Sega y Rovio, en asociación con Prime Focus Studios, One Cool Group, Flywheel Media y Dentsu.

Se ha confirmado también la vuelta de todos los actores de habla inglesa que dieron vida a los personajes en las anteriores entregas. En el proyecto también se encuentran involucradas personas importantes de la industria de la animación. Entre los que están productores, animadores y directores que han participado en peliculas como: ‘Sonic the Hedgehog’, ‘The Garfield Movie’ y ‘The Mitchells vs. the Machines’.

