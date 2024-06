Conoce todos los detalles sobre Call of Duty: Black Ops 6

La transmisión de Activision para la revelación oficial de Call of Duty: Black Ops 6 fue sin duda alguna, unas de las cosas más esperadas por los fanáticos durante la semana del Summer Game Fest. En el evento, Treyarch y Raven Software ofrecieron muchísima información sobre el siguiente capítulo de su tan esperado shooter. Llegará el 25 de octubre de 2024 a Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC y Game Pass.

Con tanta información por analizar, acá en ProGamers.life te resumiremos toda la información relevante de esta nueva historia en un solo lugar:

¿De qué va la historia de Black Ops 6?

La campaña de Black Ops 6 lleva a los jugadores a principios de la década de 1990. La historia ficticia se basa en la historia de la época y te sumerge en una conspiración extraña y clandestina en la que una fuerza oscura se ha infiltrado en el gobierno de Estados Unidos.

Cualquiera que se resista es tildado de traidor, lo que obliga a los jugadores a volverse rebeldes por primera vez para luchar contra la misma máquina que los creó. Nada es lo que parece, y la verdad puede ser difícil de comprender, lo que te sumergirá cada vez más en la intriga, la desconfianza y las revelaciones psicológicas alucinantes.

Lamentablemente, quienes esperen con ansias la campaña de Black Ops 6, deben saber que no será una experiencia prolongada al tratarse de “una campaña clásica de Call of Duty”, según Yale Miller, director de producción de Treyarch en una entrevista con Stephen Totilo.

“La variedad es algo muy importante que escuchamos de los fanáticos”, dijo. “No quieren ni una nota por tus experiencias. Por suerte para nosotros, Black Ops se presta para eso, donde puedes realizar tus misiones de atraco, tu resolución de acertijos, tu sigilo y tus grandes incursiones militares también… Aunque ellos quieren mucha libertad y variedad, también quieren que los lleven a las montañas rusas…”

“Creo que un gran objetivo para todos nosotros es darles a los jugadores la oportunidad de ser inteligentes, donde no solo los lleves en este viaje todo el tiempo, donde tengan la oportunidad de explorar y decidir cómo quieren salir adelante. una situacion.”

Si bien, el director no declaró cuánto podría durar exactamente, se espera que no sea tan corta como la del criticado Call of Duty: Modern Warfare 3.

El clásico Multijugador de Black Ops regresa con nuevas mecánicas

Este nuevo título llegará con 16 mapas multijugador completamente nuevos en su primer día, incluidos 12 mapas Core 6v6 y cuatro mapas Strike de tamaño pequeño para qque permitirá jugar partidas 2v2 o 6v6.

Una de las grandes y nuevas innovaciones para la serie Call of Duty es el Omnimovimiento, el cual te permite correr, deslizarte y sumergirte en cualquier dirección (literalmente como en Helldivers 2), así como movimiento inteligente (ayudas para correr, agacharse y agacharse), permitiéndote concentrarte en lograr maniobras increíbles y complejas con facilidad), mayores zonas de impacto enemigas, optimizaciones de HUD y el regreso del Modo Teatro y Prestigio Clásico.

Todo esto fue detallado durante la transmisión, así que podrás verlo a continuación:

¡El Modo Zombies por rondas está de vuelta, baby!

Black Ops 6 también marca el regreso épico de Round-Based Zombies, el modo favorito de los fanáticos donde los jugadores derrotarán a hordas de muertos vivientes en dos mapas completamente nuevos como Terminus y Liberty Falls. Después del lanzamiento, los jugadores pueden esperar nuevos mapas.

En el caso de que seas nuevo en la saga Black Ops, Zombies es el modo de juego emblema de Treyarch para una experiencia cooperativa en la que te enfrentas a enormes multitudes de criaturas zombificadas, la mayoría de las cuales son los fallecidos recientemente, ahora animados debido a fuerzas extrañas y sobrenaturales. Cada lugar estará repleto de armas poderosas, potenciadores nuevos y recurrentes, un panteón de entidades repugnantes a las que enfrentarse y una gran cantidad de secretos y secretos por descubrir.

El contenido de Modern Warfare 2 y 3 no llegará a Black Ops 6

Algo que quizá no sea del agrado de muchos, es que en Call of Duty: Black Ops 6 tendrás que comenzar de cero. Eso significa que el equipamiento, skins, armas y equipo de Modern Warfare 2 y 3 no se pasarán a el juego de Treyarch debido a que no contará con Carry Forward.

“Queremos asegurarnos de que todos comiencen de nuevo, juntos, a medida que avanzamos hacia una experiencia completamente nueva con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6”, dijo Activision en su blog. “Es importante permitir que todos experimenten el universo de Black Ops de la forma en que debe jugarse, aprender las armas y el equipo específicos de la época, aprender las innovaciones de juego como Omnimovement y mantener ese estilo característico de Black Ops”

“Por lo tanto, el contenido de Call of Duty: Modern Warfare® II y Modern Warfare III no se trasladará a la experiencia Black Ops 6 Premium”.

Sin embargo, habrá una excepción a la regla. El paquete de operador Woods de Black Ops 6 Vault Edition que incluye el aspecto de operador Classic Woods estará disponible en Modern Warfare 3 y Black Ops 6. Además, los jugadores de Warzone seguirán recibiendo contenido Carry Forward para la temporada 1 del próximo juego, incluido el contenido de Modern Warfare 2, 3 y Black Ops 6.

Incluso la campaña requerirá conexión a internet permanente para jugar

Durante el anuncio, Activision también confirmó que su próximo título también requerirá conexión a internet persistente para jugar. Si bien, esto era algo que todos esperaban para el modo Multijugador, Zombies y Warzone, muchos se sorprendieron al notar que incluso la camaña requerirá conexión constante a internet.

La noticia fue confirmada al final de un artículo de soporte publicado el domingo, que detalla las diferentes ediciones del juego.

“Para ofrecer imágenes de la más alta calidad y al mismo tiempo reducir el espacio de almacenamiento general del juego en su disco duro, Call of Duty: Black Ops 6 utilizará la transmisión de texturas en todos los modos de juego”, dijo.

“Esto significa que necesitarás una conexión continua a Internet para jugar cualquier modo de juego, incluida la Campaña. Si estás en una consola, puedes jugar a Campaign sin un servicio de suscripción premium como Game Pass Core o PlayStation Plus”.

¡También llegará a Xbox Game Pass a Día 1!

A inicios de este mes, Microsoft confirmó que Black Ops 6 sería el primer juego de la franquicia Call of Duty en llegar a Xbox Game Pass Día 1 en todos sus niveles. Por ejemplo, los miembros de Game Pass Ultimate y Game Pass PC recibirán acceso completo a la campaña de Black Ops 6, así como a sus modos multijugador en línea y Zombies.

Los suscriptores de Game Pass Console recibirán acceso a la campaña del juego únicamente, ya que se requiere Game Pass Core para acceder al modo multijugador de la consola en línea.

Los jugadores suscritos a Game Pass Ultimate, Game Pass PC o Game Pass Console antes de la fecha de lanzamiento del juego pueden recibir acceso a dos bonos de reserva: el Woods Operator Pack y el acceso anticipado a la beta abierta.

En cuanto a la beta, cerrada que se accede con la reserva del juego se realizará del 28 de agosto al 3 de septiembre, que sigue al evento Call of Duty NEXT programado para el mismo 28 de agosto. Ese evento mostrará el juego en su totalidad, incluido el modo multijugador y los zombies.

Lea también Todo lo revelado durante el Xbox Games Showcase 2024