Celebra el Día del padre con estas figuras paternas del videojuego

El tercer Domingo de junio se celebra año tras año el día del padre, un día para conmemorar la responsabilidad y el valor que requiere tomar la posición de ser una figura paterna. En los videojuegos existen también personajes destacables que cumplen con este rol, no solo limitándose a ser un personaje más. Si no a destacar como padre entre los videojuegos por diversas razones muy válidas.

Los padres más icónicos de los videojuegos

Phoenix Wright (Ace Attorney 4)

Iniciando Ace Attorney 4 podemos notar como el protagonista de la anterior trilogía de DS es acusado. Mostrándonos un Phoenix retirado al cual debemos defender como personaje principal y jugador. Lo llamativo es que la última vez que vemos a este personaje era un reconocido abogado soltero. Pero durante el transcurso de este primer capítulo nos enteramos de que renunció a su profesión y que ahora es padre de una maga prodigio en ascenso.

Durante el desarrollo del juego podemos enterarnos de como evoluciona su relación y como es posible que este personaje tenga una hija.S in ahundar en muchos detalles por qué sería spoiler, sí que puedo asegurar de buena mano que Phoenix Wright es un padre digno de mención en esta lista. No solo por criar a una hija por cuenta propia, sino por qué a pesar de su relación sanguínea, este ha tratado siempre a su hija Trucy como nadie podría haberlo hecho.

Drácula (Castlevania Symphony of The Night)

La figura de Drácula ha sido siempre antagónica en esta saga de juegos; sin embargo, si bien este personaje es el villano principal, su motivación para convertirse en esta figura malvada es también la propia razón que lo hace tan icónico.

Drácula es un personaje inmortal capaz de defender y vengar los ideales de su familia, incluso después de la muerte; si bien su hijo Alucard no está de acuerdo con como sobrelleva el rey de los vampiros el asesinato de su madre, sí que al final de este juego pueden mediar unas palabras y los 2 tienen un momento padre e hijo más emotivo que la tercera entrega en la NES.

Este padre tuvo también una adaptación maravillosa en la primera y segunda temporada de Castlevania en Netflix, la cual abunda más en esta relación familiar cambiando algunos aspectos de los videojuegos.

Big Boss (Metal Gear Solid 3)

Desde un héroe de guerra hasta el terrorista más buscado del mundo por conveniencia del gobierno. Big Boss de ‘Les Enfant Terribles’ utilizando parte de su genética para recrear al soldado perfecto que una vez fue. Sus hijos, por otro lado, convergieron en adoptar distintas facetas de Big Boss durante el transcurso de la historia de esta saga.

Big Boss es un personaje con ideales más allá del patriotismo, y si bien Solid Snake es el único de sus hijos que sigue su rumbo. No quita que sus otros le hayan admirado o respetado mucho menos. Sobretodo teniendo en cuenta que Solid Snake le enfrenta directamente en 2 ocasiones antes de los eventos de la saga Solid.

Harry Mason (Silent Hill)

Imagina que luego de un accidente de tránsito, tu hija pequeña se pierde en un desolado pueblo que repentinamente se ha llenado de aberraciones monstruosas. Este segundo factor no detuvo a Harry de buscar a su hija, llegando a explorar todo un pueblo maldito y enfrentando a sus criaturas horrendas.

Llegando a enfrentarse a una secta y haciendo todo lo posible por buscar a su hija Cheryl. Harry Mason es uno de los padres más icónicos del medio por su dedicación y por ser el protagonista del primer Silent Hill.

Vergil (Devil May Cry 5)

La dupla contraria al protagonista de la trilogía del primer Devil May Cry confirmo su parentesco con el protagonista del 4 en la quinta entrega. Haciendo pasar a este personaje por un viaje de autodescubrimiento que le permitió no solo conocer a su hijo si no respetarlo y quererlo a su manera.

Vergil es un referente en la saga Devil May Cry desde su primera aparición. Y si bien es cierto que Capcom no continuo la historia inconclusa del 4 hasta la quinta entrega. Lo cierto es que Devil May cry 5 es una historia amplia que engloba mucho a la familia y a las relaciones, padres e hijos.

John Marston (Red Dead Redemption)

Luego de llevar una vida de forajido e intentar despegarse de la delincuencia, John Marston lo que más desea es una vida tranquila con su familia. Poder ofrecerles un futuro digno tanto a su hijo como a su esposa, alejados de la vida delincuente.

Todo Red Dead Redemption se basa en ver como este personaje lucha por cumplir esto. Llegando a cruzar la frontera convirtiéndose en un héroe en las tierras del viejo oeste.

Joel Miller (The Last of Us)

Las personas que han terminado el primer juego o quienes finalizaron la primera temporada de esta obra no pueden juzgar objetivamente las acciones de este personaje. Joel es un protagonista trágico que pierde a su hija por culpa de los militares durante un brote zombie.

Volviéndose así un superviviente contrabandista sin escrúpulos. Que cuando le dan la misión de contrabandear a una niña sin motivo alguna, termina redescubriendo su vida y su propósito dentro de ese mundo Post-apocaloptico. Joel Termina siendo un medio para un objetivo, pero es un personaje que destaca en ambas entregas y está tan ligado The Last of Us, que es imposible hacer una lista así sin mencionarle.

Kratos (God of War)

Luego de que el fantasma de Esparta acabara con su ciclo de venganza en la primera trilogía y sus respectivos spin-offs. Kratos acabo teniendo un hijo en las tierras nórdicas luego de un largo viaje. Si hay algo que destacan quienes hayan jugado God of War es la relación padre e hijo de Atreus y Kratos.

Mostrando una faceta menos violenta del general espartano que alguna vez fue el dios de la guerra. Enseñando, por el contrario, a un padre tosco, pero justo, que le enseña a su hijo a no repetir los mismos errores. God of War también toca mucho el tema familiar, contextualizando tan bien las dinámicas familiares entre dioses que es imposible no hacerle mención.

Scorpion (Mortal Kombat)

Hanzo Hasashi quien alguna vez fue un combatiente ninja prolífico en el uso del Sheng Biao (Kunai con cuerda). Se convirtió en el fantasma vengativo Scorpion luego de que un enemigo misterioso asesinara a todo su clan y su familia.

Hanzo es otro personaje trágico que pasa por muchos momentos iracundos que terminan dirigiendo su personaje hacia un camino de autosuperación. Recordando siempre a su familia, pero llegando a comprender que no solo debe vivir de la venganza.

Scorpion es una figura icónica de los videojuegos y si bien es cierto que Hanzo ha desaparecido como personaje en las nuevas líneas temporales del juego. No quita que no hayas escuchado una vez el característico “Get Over Here” de su ataque más conocido.

Bowser (Super Mario Bros 3)

Llegando posiblemente al padre más conocido y colorido de los videojuegos, no hay que olvidar que el infame rey de los Koopas tiene muchos hijos. La primera vez que son presentados es en Super Mario Bros 3, y tienen apariciones recurrentes en la saga; sin embargo, no es hasta Mario Sunshine que con la aparición de Bowser Jr le dan más peso argumental a este colorido personaje.

Bowser es el antagonista principal de Mario y por este simple hecho es casi seguro que lo conoces. Por esto y por su paternidad a lo largo de los juegos posteriores a Super Mario Bros 3 es el padre más icónico de los videojuegos en general.

Menciones Especiales de este especial del día del padre

Hades (Hades)

Al igual que Drácula, este personaje representa un impedimento para el protagonista principal, pero por un motivo específicamente familiar. Sobreprotector feroz y sarcástico, Hades es un padre que reprende con justicia en pos de defender un secreto que podría destruir a su familia.

Actuando solo por cuenta propia pero llegando a entender la importancia de los lazos familiares en cierto punto. Haciéndolo un personaje que termina respetando a su hijo, su esposa y a sus familiares cercanos.

Ethan Winters (Resident Evil 8)

Similar al caso de Harry Mason, Ethan es un personaje que se ve involucrado en un conjunto de situaciones que le hacen enfrentarse a horrores por rescatar a su hija. Aunque la trama de Resident Evil hasta este punto es más enrevesada, pues se trata de la octava entrega. Ethan logra enfrentar a un montón de monstruos indeseables, todo con el objetivo de salvar a su hija.

Lee Everett (The Walking Dead)

Así como el apocalipsis de The Last of Us cercó a varias personas a interactuar por conveniencia, en el juego narrativo de The Walking Dead sucede por supervivencia. La narrativa de este juego fue de las más aclamadas en su momento por el personaje de Lee y su relación con Clementine.

El pesado ambiente de un apocalipsis zombie puede llegar a hacer que un personaje que no tiene relación sanguínea con una niña se convierta en un padre sobreprotector. Lee al igual que Joel, es una prueba determinante de ello y todo el mundo le recuerda por ello.

Heihachi Mishima (Tekken)

El primer heredero de la dinastía Mishima y uno de los villanos más icónicos de la saga Tekken, al igual que Scorpion este personaje es un luchador icónico. Haciendo apariciones recurrentes en la Saga y destacando por sobre los luchadores con una historia que va altamente relacionada con todo lo sucedido.

La familia Mishima es uno de los ejes centrales en la saga Tekken; este personaje es padre, padre ilegitimo y padre adoptivo a la vez. Una figura destacable que todos los fans de Tekken saben reconocer al igual que cualquier fan de Mortal Kombat reconoce a Scorpion.

