Concord | Primeras Impresiones

Concord, el primer jugado desarrollado por Firewalk Studios está por lanzarse este próximo 23 de agosto y este pasado fin de semana Firewalk Studios realizó un Open Beta tanto en PlayStation como en PC para que todos pudieran participar y entregar el feedback necesario para mejorar al juego antes de lanzamiento.

Concord llega como la nueva iniciativa de Juego como Servicio de Sony, quienes parecen estar intentando labrarse un espacio dentro de esa industria, no importa lo que cueste.

Con el lanzamiento de Helldivers 2 parecía que la estrategia de Juegos de Servicio de Sony había comenzado con buen pie, pero después del desastre mediático de la necesidad de tener una cuenta de PSN, el hype por Helldivers 2 murió estrepitosamente a pesar de ser un juego increíble. Concord por su parte, llega desde el otro lado del espectro, un hero-shooter que mezcla mecánicas de Overwatch y los controles de Destiny para ser simplemente eso, un hero-shooter sin nada que realmente lo lleve al siguiente nivel y que convenza a los jugadores de gastar $40 dólares en el proceso.

Concord demuestra la ambición de los estudios de PlayStation

Desde un principio Concord se presenta como un juego de alta factura; el componente visual es increíble y corre de manera excelente en el PlayStation 5, todo muy fluido y con gran nivel de detalle en cuanto a los modelos de los personajes, texturas, iluminación, etc. Está bien claro que Firewalk no ha escatimado gastos a la hora de llevar su juego al nivel gráfico más alto posible.

Este nivel de producción solo es posible gracias al dinero que provee Sony y parece que al menos en este aspecto ha sido puesto a buen uso.

Sin embargo, algo del componente visual que realmente hará que muchos decidan o no jugar el juego será su diseño, sobre todo el diseño de los personajes que realmente deja mucho que desear. Concord se deja llevar por una estética que recuerda a las cintas de Guardians of the Galaxy, de Marvel, por lo que si esa es una estérica que te gusta es probable que podrás dejar pasar el aburrido diseño de niveles y de personajes, dos puntos que actualmente parecen quebrar las expectativas del juego en el internet.

Un estilo de diseño metido con calzador

A pesar de que todos los personajes cuentan con un gran nivel de fidelidad gráfica, ninguno de los diseños tiene ese factor “cool” que hace que quieras agarrar a un personaje y dominarlo de pies a cabeza. De hecho, en una extraña movida, todos los diseños de personajes parecen ser el producto de un proceso de inclusión que se ha salido de control y la gran mayoría de los personajes e incluso la paleta de colores que usan traen a memoria el estereotipo que se tiene a nivel social de algunos grupos minoritarios LGBT+.

Si bien no hay nada de malo en que estas personas tengan representación dentro del mundo de los videojuegos, debe de existir un balance, y aquí en Concord parece que la balanza invita únicamente a aquellos que comparten ideologías con estos grupos.

El diseño de los personajes ya ha sido criticado en demasiado dentro del discurso que se está llevando a cabo en internet, pero para un hero-shooter, en donde el look de los personajes es tan importante como su kit de habilidades, parece que Concord decidió enfocarse únicamente en un tipo de audiencia, una que quizás no sea la que vaya a apoyar el juego de la manera masiva como lo necesita.

¿Cómo le fue a Concord durante su fin de semana de Beta?

Los números han reflejado esto con el beta, ni siquiera alcanzando los 3000 jugadores al unísono ni una sola vez durante todo el fin de semana. Cambiar el diseño de los personajes sería un cambio demasiado drástico, algo que Firewalk no podría hacer cuando el juego sale en apenas un mes, y hacerlo también traería la ira de otros grupos, por lo que parece que Concord ya desde un inicio llega a las plataformas con una inmensa desventaja, un discurso tóxico proveniente de ambos lados de la discusión.

Esto es una lástima, pues en general Concord es bastante divertido. Quizás no sea un juego que vaya a revolucionar el género de los hero-shooters, pero es un juego que se deja experimentar de manera amena, con controles que poseen excelente respuesta, armas que se sienten bien al disparar y en general un nivel de jugabilidad frenético y satisfactorio. El juego en sí es bastante sólido y será difícil encontrar quejas con argumentos sólidos en contra del juego en este aspecto, como si los hay en cuanto a su aspecto visual.

¿Qué tan diferente es a otros juegos del género?

Las diferencias que existen entre Concord y juegos como Overwatch o Destiny son diferencias bastante extrañas, las cuales aún no logro analizar de si son para bien o para mal, pero su beneficio no es aparente. Por ejemplo, en primer lugar, ninguno de los personajes posee una habilidad especial que sea única para ese personaje, estas habilidades especiales son un elemento casi básico de este tipo de juego, como lo vemos en Overwatch o Valorant, pero acá no existen, por lo que la experiencia es quizás un poco más pura y quizás eso sea lo que Firewalk busca, pues apuntar y disparar es y siempre será lo más efectivo.

En segundo lugar, el juego fomenta el cambiar de personajes durante las partidas, ofreciendo diferentes buff para el equipo en su totalidad y también para el propio jugador cada vez que se cambia de personaje, por lo que quedarse jugando toda una partida con un solo personaje parece no ser la mejor vía aquí en Concord.

Esto va en contra del dominar un personaje como se ve en otros juegos, y la manera en la que los buffs son distribuidos es bastante engorrosa y complicada, pues incluye la creación de variantes para cada personaje, pero es aún muy temprano para saber si este sistema realmente tiene un efecto considerable durante las partidas.

Conclusión

Concord tiene el potencial para ser especial, pero su estado actual se le va a hacer bastante difícil resaltar en un campo lleno de titanes establecidos que hacen todo mejor y con una etiqueta de precio que dice “Gratis”. Es difícil que en un mes vayan a haber cambios suficientes para atenuar estos malestares, aunque Sony ya ha hecho lo del cambio de precio a gratis o al menos “gratis para PS Plus” en el pasado, solo toca esperar y ver, pero Concord la tiene bien complicada.

