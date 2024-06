LGAplay supera expectativas durante su primera final presencial de 2024

El sábado 25 de mayo se celebraron en las instalaciones del Cinex del C.C Tolón Fashion Mall, las finales de la liga venezolana de LoL y Valorant. Un evento organizado por LGAplay que le dio a la comunidad la oportunidad perfecta para disfrutar de los Esports en Venezuela.

La invitación gratuita le presentaba a los seguidores de los Esports una sala única de cine en donde se transmitieron ambas finales. Presentando a todos los equipos por parte de Casters’s dedicados y reconocidos en la comunidad durante la antesala y el desarrollo del enfrentamiento, los cuales contaron con unos breves descansos entre partidas.

Partidas que, por cierto, fueron totalmente infartantes y fascinaron a la fanaticada en ambos juegos. En la sala se podía sentir un ambiente competitivo de ambos equipos y de sus seguidores. Puedo asegurar que todas las personas involucradas estaban viviendo al máximo la experiencia.

Final de la Spiritual Rift Series (LoL)

Los fanáticos invocadores de la grieta pudieron ver unos frenéticos enfrentamientos entre Raijin Raidens y Colnetwork Esports. Estos últimos se llevaron la victoria de manera aplastante y compartieron su triunfo con la comunidad.

“Creo que es un logro increíble para el equipo, teniendo en cuenta que es relativamente nuevo y que apenas tenemos un año participando en este tipo de competiciones.” Nos confirmó el representante de Colnetworks Esports.

Jugadores de ColNetwork | Foto cortesía LGAplay

“Para nosotros tiene mucho valor representar a la liga Venezolana de LoL y nuestro pensado ahora es ir a la Liga Regional del Norte a probar Nivel.” Nos comunicó uno de los jugadores del equipo de Colnetwork.

Esta victoria no quita que Raijin Raidens no haya disfrutado del evento, a pesar de la derrota el equipo tuvo una buena sensación del evento en general y de la comunidad.

“Nosotros somos un equipo que recurre mucho a las finales, hemos visto crecer varias ligas en conjunto con otros equipos y la verdad es que esta vez fue impresionante ver la sala llena y a los fanáticos animando al equipo.” Nos afirmó el representante de Raijin Raidens, Sam Flynn.

La Liga Venezolana de LoL terminó con 2 – 0 a favor de Colnetworks. Los fanáticos pudieron disfrutar de 2 apremiantes partidas narradas y emitidas tanto para el público presencial como para la audiencia en Twitch.

Final de la Spike Pro League (Valorant)

Los seguidores de los experimentados agentes pudieron apreciar una reñida final por parte de Fusion Venezuela contra Lightning Esports. Y a pesar de que Fusion eran los favoritos, Lightning logró llevarse una merecida victoria luego de unas emocionantes partidas.

“Se siente fenomenal y aún no me creo que hayamos conseguido nuestro objetivo… Estamos más que satisfechos con el resultado y somos conscientes de que tenemos que esforzarnos para estar a la altura del título que nos hemos ganado.” Nos explicó el Copropietario de Lighting Esports, Carlos Troconis.

“Teniendo en cuenta sobretodo la humildad, la ética y el compromiso por delante. Nos da orgullo representar a Venezuela y formar parte de la escena competitiva. No solo aquí, ya que a nivel internacional hemos tanteado terreno y estamos esperando que se terminen de concretar oportunidades para el Rooster.” Finalizo el Copropietario de Lighting.

Jugadores de Lighting Esports | Foto cortesía LGAplay

Fusion Venezuela no proporcionó declaraciones al equipo de ProGamers.life durante o después de la final.

Participación de representantes dentro de la comunidad Esports

Durante el evento, creadores de contenido ajenos a la producción del evento y cosplayers invitados convivieron juego a la comunidad entre las antesalas y los momentos de descanso. Estas personas nos comunicaron su vínculo con la comunidad de Esports e invitaron a los fanáticos y aficionados a ser parte de estos increíbles eventos.

“Asistir a estos eventos es vivir los videojuegos de otra manera, creo que nunca antes se había vivido algo así aquí. Me gusta porque me hace ver que la comunidad Gamer está creciendo en Venezuela, me fascina participar y poder disfrutar de las partidas con mis amigos.” Nos expresó FeirlyGab con mucha emoción.

Foto cortesía: LGAplay

“Este tipo de eventos son una novedad en Venezuela y como Gamer me emociona ver ese crecimiento, representa un avance cultural en comunidad Gamer dentro el país, haciendo que Venezuela pueda entrar en el Mapamundi del Gaming internacional. La comunidad aquí a nivel competitivo es bastante profesional, sobre todo haciendo énfasis en los jugadores.” Nos comunicó DKZorla, un creciente youtuber venezolano.

“El evento de LGAplay es sumamente interesante, todo es bastante formal y profesional. La comunidad nos ha tratado sumamente bien como cosplayers y son totalmente bienvenidos a acercarse cuando haya este tipo de invitaciones” Nos comentó amablemente 8giancarlo8.

“El evento me encanta, es primera vez que me adentro en la comunidad de bideojuegos como cosplayer y el público fanático de LoL me ha tratado con absoluta amabilidad. No se pierdan el venir a este tipo de eventos y disfrutar con la comunidad.” Nos afirmó la cosplayer Gabi Quinn con ánimo.

¿Vale la pena asistir a eventos de esports como los de LGAplay?

Si hay algo en lo que están de acuerdo estas figuras ‘líderes de opinión’ es que es sumamente recomendable asistir a este tipo de eventos si eres seguidor de la escena competitiva dentro del país.

La invitación queda totalmente abierta desde Progamers.life, una vez más, si eres fanático te debes asistir a compartir este tipo de eventos junto a tus amigos y a la comunidad que sigue creciendo y creciendo… no solo a los eventos organizados por LGAplay, sino de toda la comunidad gamer en Venezuela.

Foto cortesía: LGAplay

Desde Progamer.life agradecemos al equipo de LGAplay por dejarnos participar en el evento; a su maravilloso nivel de producción, equipo y organización durante las partidas y los descansos. Además de a las personas que nos dedicaron su valioso tiempo para el desarrollo de este artículo.

