Los mejores videojuegos que llegarán en junio de 2024

No podía llegar un nuevo mes y que acá en ProGamers.life no te presentáramos los mejores lanzamientos de videojuegos para jinio, mencionando su fecha exacta de llegada y en qué plataforma estará disponible.

No cabe duda que abril contó con grandes lanzamientos como Crow Country, The Rogue Prince of Persia, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Senua’s Saga: Hellblade II, XDefiant, MultiVersus y muchos más otros juegos destacados. Estamos seguros de que mayo no será la excepción, ofreciendo una gran diversidad de títulos muy esperados. Es por esto que acá te dejamos la lista de los lanzamientos más destacados del mes.

Si eres una desarrolladora independiente, una distribuidora, etc. y tu juego no aparece en esta lista, puedes contactarnos a través de info@progamers.life para que agregar tu juego a nuestra lista de los mejores videojuegos que llegarán para este mes.

Mejores videojuegos que llegarán en junio de 2024

The Elder Scrolls Online: Gold Road | PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC – 2 de junio

The Elder Scrolls Online: Gold Road es una expansión del MMORPG de Bethesda desarrollado por ZeniMax Online Studios. Viaja al Bosque Occidental y la ciudad de Skingrad en la octava expansión del exitoso MMO, para enfrentarte al retorno de Ithelia, una princesa daédrica y sus fieles seguidores, con 30 horas de nuevo contenido que incluye nuevas misiones, historia, desafíos y recompensas, con una nueva y desafiante misión para doce jugadores, la Ciudadela Luciente.

Killer Klowns from the Outer Space – The Game | PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC – 4 de junio

“Killer Klowns from Outer Space: The Game es un título multijugador asimétrico de terror basado en la emblemática película de los 80. En esta batalla entre los Payasos Asesinos y los ciudadanos de Crescent Cove, ¡trabaja en equipo para cosechar humanos o rescatarlos de la invasión alienígena!

Conviértete en los memorables Payasos Asesinos: Coopera en un equipo de tres jugadores, usa habilidades estrafalarias, caza humanos con armas alocadas y planea tu propia invasión alienígena para cosechar a los habitantes de Crescent Cove.

Destiny 2: The Final Shape | PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC – 4 de junio

The Final Shape, una retorcida calcificación de la realidad diseñada por el Testigo, se cierne sobre nosotros. Embárcate en un peligroso viaje al corazón del Viajero, reúne a la Vanguardia y ponle fin a la guerra entre la Luz y la Oscuridad. Este DLC marca el final del largo viaje de Destiny 2 desde su lanzamiento en 2017.

Ayuda a tus aliados y atraviesa el corazón del Viajero en busca del Testigo. Desbloquea nuevas recompensas, usa un nuevo poder y evita la consumación de la Forma Final. Únete a la lista de los mayores defensores de la humanidad gracias a tu valentía a la hora de enfrentarte a lo imposible y a tu audacia para poner a prueba tus habilidades frente a la devastación y Completa el modo de leyenda y continúa tu periplo con recompensas dignas de aquellos guardianes que han demostrado que no existe ningún desafío que no puedan superar.

Star Wars Hunters | Nintendo Switch, iOS y Android – 4 de junio

Star Wars: Hunters es un juego de acción multijugador desarrollado por NaturalMotion y publicado por Zynga. La mítica saga galáctica regresa con un juego gratuito free-to-play que propone épicas batallas multijugador en tercera persona 4vs4 en las que podemos controlar a todo tipo de personajes originales del universo Star Wars, como un jedi, un artillero imperial, un soldado mandaloriano, una pareja de chatarreros jawa, una guerrera rebelde o un enorme wookiee.

Assassin’s Creed Mirage | iOS – 6 de junio

En Assassin’s Creed Mirage eres Basim, un astuto ladrón callejero que sufre unas visiones terribles de las que busca respuestas y justicia. Únete a una antigua organización y adopta un nuevo credo, uno que cambiará el destino de Basim de una forma que nunca habría imaginado. Conviértete en el Assassin más versátil de la historia de la saga. Recorre la ciudad haciendo parkour y aprovecha el mayor abanico de herramientas disponibles hasta la fecha. Consigue contratos de la Hermandad de los Assassins, busca pistas vitales y elimina sigilosamente a los objetivos con asesinatos más viscerales que nunca.

Shin Megami Tensei V: Vengeance | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC – 14 de junio

Shin Megami Tensei V: Vengeance es un JRPG desarrollado por Atlus y publicado por SEGA. El juego lanzado originalmente en exclusiva para Switch en 2021 llega ahora a todas las plataformas con esta versión definitiva que incluye nuevos contenidos, como una nueva historia, nuevos escenarios y demonios, así como un gameplay mejorado y más accesible, entre otras mejoras.

Still Wakes the Deep | PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC – 18 de junio

Los creadores de Dear Sther o Amnesia: A MAchine for Pigs nos traen su nuevo videojuego de terror en el que tenemos que tomar el control de un trabajador de una plataforma petrolera en los años 70 que ha sido invadida por un ser sobrenatural. Se trata de un título en el que no habrá disponibles ni armas ni poderes y que deberemos superar gracias a nuestro ingenio y tenacidad.

Honor of Kings | iOS y Android – 20 de junio

Honor of Kings es un MOBA desarrollado por TiMi Studio Group y publicado Level Infinite para dispositivos móviles iOS y Android. El multijugador de batallas en arena para teléfonos móviles más exitoso de la historia, arrasando en China desde 2015 convirtiéndose en uno de los títulos más jugados y rentables en la historia de los videojuegos móviles llegando a alcanzar los 100 millones de usuarios diarios, gracias a sus partidas cortas, dinámicas y muy divertidas de cinco contra cinco.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree | PlayStation 5, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC – 21 de junio

Elden Ring: Shadow of the Erdtree es una expansión del juego de acción y rol desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco. El juego más exitoso de los creadores de Dark Souls recibe una ambiciosa expansión, la más grande que ha creado nunca FromSoftware, que incluirá una nueva y enorme región, la Tierra Sombría, donde encontraremos nuevas mazmorras con nuevos tipos enemigos, nuevas armas y una decena de jefes finales.

Super Monkey Ball: Banana Rumble | Nintendo Switch 25 de junio

¡Únete a AiAi y compañía en Super Monkey Ball Banana Rumble, donde puedes competir hasta con 16 jugadores en línea en varios modos de juego para llegar a lo más alto de la clasificación! También puedes colaborar con tus colegas en el modo cooperativo para 4 jugadores o dejarte llevar por una apasionante y entretenida historia en la nueva experiencia del modo Aventura.

Luigi’s Mansion 2 HD | Nintendo Switch – 27 de junio

Luigi’s Mansion 2 HD es una aventura de desarrollado por Next Level Games y publicado por Nintendo para Switch. La divertida acción y terror para todos los públicos de Luigi cazando fantasmas regresa con su genial segunda entrega remasterizada, exclusiva hasta ahora de Nintendo 3DS.

Spy x Anya: Operation Memories | PS4, PS5, Nintendo Switch y PC – 27 de junio

Anya Forger tiene una nueva tarea de la escuela: ¡crear un diario fotográfico. Recopilemos recuerdos yendo a la escuela entre semana mientras salimos a todo tipo de lugares interesantes como la playa o un museo de arte en los días libres, en busca de temas para fotografiar. ¡Toma fotografías memorables para completar su diario viviendo la vida diaria como Anya en el mundo de SPYxFAMILY!

