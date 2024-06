The Boys se mantiene como lo más grotesco y espectacular de su género

Damas y caballeros, The Boys está de vuelta con todos los chistes inapropiados, violencia, desnudos y situaciones complejas que te puedas imaginar, y cada vez más se sumerge en lo que sin duda será un desenlace espectacular para esta joya de Amazon.

Hay algunas cosas que demos tener claro, la serie al ser una “parodia” se burla de todo lo que puede, de los medos de comunicación, de los servicios de streaming, de las estrellas de Hollywood, personalidades de internet, podcast, las redes sociales, etc. Tú nómbralo y probablemente The Boys ya se burló de ello.

Pero me interesa mucho la metacritica que está inmersa en su discurso, pues le grita a la cara al espectador sobre lo falso de los superhéroes, mientras crea superhéroes reales, traigo a colación lo que representan Homelander y Starlight.

Homelander representa la locura, anarquía, desorden y “supuesta libertad” que buscan las personas de Estados Unidos, defender su libertad con armas, violencia y propaganda; Pero en la realidad, y como espectadores sabemos que esto es una farsa, Homelander no representa nada de esto, ni siquiera le importa, ya que su papel en esta temporada será la de apartarse de su lado humano y verse como un “Dios entre mortales”, por ende la aceptación y la necesidad de atención que tiene quizás pase a segundo plano más adelante en la serie, pero por los momentos está buscando que se le adore, casi como un ídolo religioso.

Starlight, por otro lado, representa la bondad, empatía si se quiere, busca combatir a Vought y Homenlander, pero la violencia es la ultimas opción, ella busca que con campañas de ayuda, y mensajes de protesta se genere empatía en el público para que este pueda enfrentar a Vought, pero es interesante que quizás lo que ella comenzó como una revuelta, se convirtió en un movimiento de oposiciones, donde los Starlighters están en constante roce con los Homelanders.

Aquí va un spoiler del comic del cual se adapta la serie, al final de la historia Homelander toma la presidencia de los estados unidos (elimina la casa blanca), y como resultado comienza una guerra entre bandos, no contaré más, pero por cómo se están cocinando las cosas, es solo cuestión de tiempo antes de que la situación escala aún más de que lo que ya hemos visto, en solo un par de semanas sabremos si esto es así, pero por lo que puedo ver la guerra es inminente.

¿The Boys a hora es Woke?

Acabo de terminar los primeros tres capítulos de esta temporada y debo decirte que la magia sigue ahí, pero me parece interesante como la percepción del público afecta la visión particular que se tiene de la obra, me explico.

En los últimos dos años, y más recientemente desde el final de la 3era temporada (que muchos afirman, yo incluido es lo mejor de la serie hasta los momentos), la popularidad del show atrajo a nuevas caras, y dichas personas empezaron a ver que dentro de la narrativa de The boys la serie cuenta con elementos muy marcados que aluden a la cultura Woke o lo políticamente correcto. Pero en primera, me parece que estos elementos siempre han sido parte del ADN de la serie, la única diferencia es que la primera temporada difiere mucho en popularidad con la tercera, por ende, no había tantas personas que quisieran verse proyectadas u ofendidas por los aspectos políticamente correctos de la misma.

Los elementos a los que refiero, son personas de color en roles específicos, comunidad LGBT siendo abordada en los medios, etc. Pero creo que mucha gente olvida, que The Boys es una parodia, (que lentamente se está convirtiendo en eso que empezó a parodiar, pero aún se mantiene siendo una parodia), sigue burlándose de los medios de comunicación, del público que consume este tipo de contenido, sigue creando irreverencia en forma de chistes grotescos, pornográficos etc.

A lo que voy es que a pesar de que puedan acusar de la serie de “abusar de los elementos políticamente correctos”, creo que estos siempre han estado allí, solo que nunca se les dio atención, ya que el público fan solo estaba interesado en la trama y los comentarios críticos sobre la sociedad que hoy vivimos, realmente no era tan interesante atacar a la serie por ser “Woke”, lo realmente interesante es ver el desenlace de Butcher vs. Homelander y como terminara la historia de los Súper en Estados unidos.

La calidad narrativa de The Boys es innegable, y tanto conocedores como público general la reconocen como uno de los mejores ejemplos de cómo abordar el tema de los superhéroes en un contexto realista. Esta serie, junto a otras como Invincible, Logan, Joker y Guardians Volume 3, está marcando un precedente y abriendo camino a un nuevo género, donde las historias de superhéroes trascienden el mero entretenimiento y se convierten en obras con un mensaje e intención claros.

Lea también La voz de Deadpool y el Capitán América estará presente en la Caracas Comic Con