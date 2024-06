Todo lo revelado durante el Devolver Direct 2024

El Devolver Direct 2024 finalmente llegó. Poco después del Summer Game Fest, el reconocido publisher de juegos independiente regresó con una alocada e interesante transmisión en vivo para revelar sus próximos juegos que llegarán a consolas y PC entre 2024 y 2025.

Devolver celebró el 15º aniversario de Volvy a través de la imaginación hiperactiva del gentil superfan Mathew, quien deleitó a los jugadores de todo el mundo con su conocimiento enciclopédico de los juegos de Devolver y su relación completamente normal con su icónica mascota. Míralo acá:

Entre los juegos revelados se encuentran: Possessor(s) del desarrollador independiente Heart Machine (Hyper Light Drifter) y Tenjutsu del desarrollador solo Deepnight Games (Sébastien Benard, Dead Cells), encabezaron el Devolver Direct de este año, junto con los anuncios de las fechas de lanzamiento de Anger Foot (Free Lives) y The Crush House (Nerial), y los nuevos DLC’s para Cult of the Lamb (Massive Monster) y The Talos Principle 2 (Croteam).

A continuación conocerás con detalle cada uno de estos juegos revelados durante el Devolver Direct 2024:

Poseedor(es): llegará a PC y consolas en 2025

Possessor(s) es un juego side scroller de acción trepidante con combates inspirados en los juegos de lucha de plataforma, una historia contada a través de personajes peligrosos, ambientada en un mundo profundo e interconectado listo para ser explorado.

Juegas como Luca, el anfitrión, y Rehm, su poco cooperativo colega, mientras exploran una ciudad en cuarentena destruida e inundada por una catástrofe interdimensional. Tu única esperanza de supervivencia es aprender a coexistir.

Tenjutsu – PC y consolas



En Tenjutsu juegas como una yakuza renegada decidida a desafiar a sus antiguos socios y aflojar su control sobre la Ciudad Jardín Secreto.

Cuatro poderosos sindicatos del crimen controlan la ciudad y gobiernan con mano de hierro. Para derrotarlos, debes dominar un brutal sistema de lucha y construir un arsenal diverso de armas, mejoras y técnicas de artes marciales, rompiendo su dominio en las calles en una ola de violencia.

Dale forma a la ciudad para que se adapte a tu estilo de juego, desbloqueando nuevas armas, movimientos de combate y áreas para explorar. Pero no tardes demasiado: cuanto más tiempo dediqués a prepararte, más fuertes se volverán tus enemigos.

Anger Foot – 11 de julio, PC

Desarrollado por Free Lives (Broforce, Gorn, Terra Nil), Anger Foot es un juego en primera persona con acción ultrarrápida donde los beats graves son tan fuertes como tus patadas a puertas y enemigos, y puedes experimentar su caos cuando se lanza para PC el 11 de julio.

Shit City es una enfermedad y tu pie es la cura. Ponte una colección caprichosa de calzados formidables para abrirte camino a través de una serie diversa de distritos urbanos conflictivos. ¿Eres el dios del estilo, la velocidad o el poder? Descubrí secretos y desbloqueos que fomentan la rejugabilidad y aprende a afrontar niveles de formas nuevas, creativas, ridículas y devastadoras.

The Crush House – 9 de agosto, PC

The Crush House hará su tan esperado debut el 9 de agosto para PC. ¡Un delicioso adelanto en forma de demo está disponible en Steam para descargar y disfrutar ahora mismo!

Creado por el estudio británico Nerial (Reigns), The Crush House es LA sensación de reality shows de 1999 y tiene un nueva productora: ¡vos! Jugando como la nueva empleada Jae, lleva tu cámara a la icónica mansión del programa en Malibú y mantén a los espectadores pegados a sus pantallas filmando todo el drama, las peleas, el romance y la tensión que surgen. Pero si no logras mantener entretenida a tu audiencia, podrás sufrir un destino peor que la muerte: la cancelación.

Elegí entre doce personalidades excéntricas para armar tu elenco de cuatro personas para cada temporada. Mezclés y combinés personalidades en conflicto o atracciones complementarias y observés cómo aumentan las tensiones y saltan chispas.

Pero hay más en The Crush House de lo que parece, y un siniestro misterio espera ser descubierto. Jae puede explorar la mansión por la noche cuando el programa sale del aire, participando en conversaciones prohibidas con el elenco para descubrir los muchos secretos oscuros y retorcidos de The Crush House.

Cult of the Lamb: Unholy Alliance – 12 de agosto, PC, PS5, PS4, Xbox Series S|X y Switch

Unholy Alliance, la recién actualización gratuita del exitoso Cult of the Lamb presenta un nuevo personaje jugable: ¡la Cabra! Convocada por la sangre y nacida en la corrupción, esta nueva y malvada aliada puede unirse al Santo Cordero en la cooperación local. Cruza las mazmorras, mata herejes, construí tu culto y busca nuevos poderes juntos el 12 de agosto.

El Cordero y la Cabra pueden cambiar de arma, causar daño adicional cuando luchan uno al lado del otro o asestar un golpe crítico si sus ataques están sincronizados. Los jugadores en solitario también reciben varios poderes y habilidades nuevas para jugar.

Además de la incorporación del juego cooperativo, la expansión Unholy Alliance también agrega nuevas cartas de tarot, reliquias, edificios, características y misiones de seguidores, ¡y otros secretos por descubrir!

The Talos Principle 2: Road to Elysium – 14 de junio, PC, PS5 y Xbox Series X|S

La trama aclamada por la crítica del rompecabezas existencial y alucinante de Croteam y Devolver Digital, The Talos Principle 2, está lejos de terminar. Road to Elysium llevará a los jugadores aún más profundamente a esta visión única de un futuro posthumano. Esta expansión de tres partes te reunirá con personajes queridos y pondrá a prueba tus habilidades para resolver acertijos a través de una serie de nuevas historias que invitan a la reflexión.

Siguiendo los eventos de The Talos Principle 2, Road to Elysium continúa la evolución del mundo de los robots, brindando una nueva perspectiva sobre algunos de los momentos clave en el viaje de 1K y desafiandote con acertijos construidos en torno a mecánicas nuevas y preexistentes.

¿Cuál fue tu juego favorito del Devolver Direct 2024?

