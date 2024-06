El Remake de Prince of Persia: The Sands of Time llegará en 2026

Durante el Ubisoft Foward se mostró un breve teaser tráiler del remake de Prince of Persia: The Sands of Time. El Remake anunciado en 2020, retomó su desarrollo tras la mala recepción del público.

Desde que se anunció hace 4 años en la Ubisoft Foward de 2020, este Remake ha sido uno de los más esperados por los fanáticos de la saga. Quienes se vieron emocionados por la posibilidad de una saga de remakes para los míticos juegos de PS2.

Sin embargo, si bien Ubisoft reiteró que el proyecto no había muerto, los fans sí que se preguntaban año tras año porque no había avances. A la vez que se quejaban de que lo poco mostrado tampoco estaba a la altura de un juego de esta generación.

Ubisoft ha estado retrasando el juego desde que tuvo el feedback de estas primeras impresiones. Llegando a cambiar el equipo de desarrollo y reiniciando desde el principio la producción de este proyecto.

Los jugadores están expectantes a lo que podrá ser de este remake de Prince of Persia, pero les preocupa que otro retraso de 2 años le sea un impedimento a Ubisoft de desarrollar sus respectivas secuelas.

Primer tráiler revelado

Prince of Persia es una saga de culto, y The Sands of Time fue un antes y después para la saga, innovando en su movilidad, combate y mecánicas. Presentando por primera vez la daga del tiempo y las arenas que la cargaban, permitiendo al jugador regresar en el tiempo por un breve momento.

Por el momento no queda más que esperar pacientemente las actualizaciones que tenga Ubisoft para mostrar de este tan esperado Remake. La empresa no anunció fecha específica, solo que llegara en algún momento de 2026.

