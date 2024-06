Elden Ring: Let Me Solo Her dice que “el DLC no es difícil”

Elden Ring: Shadow of the Erdtree reavivó el debate sobre el nivel ideal de desafío no solo en los juegos de FromSoftware sino en los juegos en general, (un debate que parece no tener final). Muchos jugadores argumentan a capa y espada que el DLC arroja picos de dificultad innecesarios, y actualmente hay muchas críticas negativas en Steam.

Debido a esta situación, FromSoftware tomo la decisión de facilitarles un poco la expansión a la comunidad, mejorando los primeros niveles de Scadutree.

Ahora bien, en medio de este caos, apareció el héroe de Elden Ring “Let Me Solo Her”. Famoso por ayudar a miles de personas a vencer al jefe más duro del juego base, (la terrible Malenia). Considera que algunas personas simplemente están exagerando y probablemente deberían ampliar sus tácticas.

En una entrevista con GamesRadar. Let Me Solo Her está de acuerdo en que Shadow of the Erdtree es, en general, el mayor desafío que Elden Ring tiene para ofrecer:

“En mi opinión, los jefes del DLC hasta ahora han sido una prueba de verdadera habilidad y los jugadores necesitan aprender a tener paciencia y a sincronizar los contraataques”.

Pero al observar la gran dificultad de los jefes de DLC individuales, generalmente los calificaría por debajo de Malenia. Un jefe opcional conocido por sus animaciones de ataque implacables, dos fases agotadoras y una mecánica que agota la vida y que contrarresta muchas estrategias.

Let Me Solo Her dice que ha estado disfrutando “mucho” de Shadow of the Erdtree, deteniéndose para disfrutar del paisaje entre jefes épicos.

“No lo he terminado todavía, pero estoy en el último jefe en este momento y creo que tomará algún tiempo antes de vencerlo. Me tomó algo de tiempo dominar a Messmer, pero creo que fui bastante sencillo para el DLC”.

Sin duda es increíble que este jugador actualmente es un referente dentro del universo de Elden Ring, y que sus palabras sirvan para calmar a la comunidad eufórica de jugadores.

Lea también Elden Ring: FrontSoftware hace más fácil el DLC debido a las quejas