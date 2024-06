Elden Ring: ¿Malenia sigue siendo el jefe más difícil del juego?

Otro furioso debate acaba de surgir, pues muchos se preguntan si Malenia sigue siendo el jefe más difícil de vencer en Elden Ring. Después de ver los contrincantes tan poderosos que guarda el DLC.

Como la mayoría de los juegos de FromSoftware, Elden Ring se basa en jefes excepcionalmente complejos. Algunos de ellos son tan famosos por su dificultad que figuras de la comunidad como Let Me Solo Her han surgido con el único propósito de derrotarlos.

Eso no ha cambiado en el DLC Shadow of the Erdtree. Pero con un nuevo panteón de peleas icónicas, los fans ahora están en conflicto sobre quién es el verdadero jefe final en Elden Ring.

Antes de Shadow of the Erdtree, Malenia, la jefa final por excelencia, la espada de Miquella, era ampliamente considerada como la enemiga más feroz de Elden Ring. Estadísticamente, ella fue el enemigo que derrotó a la mayoría de los jugadores. Contando con más 329 millones de muertes en marzo de 2023.

Ahora, los recién llegados al DLC, como Messmer y Radahn, se están haciendo notar como posibles amenazas.

Messmer vs Radahn

El gran debate en este momento es si Messmer, el nuevo enemigo de Let Me Solo Her, ha ascendido al trono del jefe más duro de Elden Ring. La feroz batalla contra él en dos etapas ha causado muchos problemas a los jugadores y los hace preguntarse si ha superado el título de Malenia.

Otro aspirante al trono es el consorte Radahn. El jefe final de Shadow of the Erdtree está en la parte superior de las listas de las peleas de jefes DLC más difíciles para IGN y Dot Esports.

IGN describe la reaparición de Radahn como “implacable”, y su segunda fase se siente “francamente imposible” gracias a su rápida velocidad que hace que la maniobra de esquivar sea inútil.

