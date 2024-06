Elden Ring: Shadow Of The Erdtree sube a ‘mayormente positivo’ en Steam

La semana pasada, FromSoftware lanzó la primera y última expansión de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Si bien se lanzó con elogios de la crítica, el DLC no tardó mucho en recibir una puntuación de revisión “mixta” en Steam, principalmente debido a problemas de rendimiento y peleas de jefes “desequilibradas”.

Para combatir las quejas de los jugadores de que Shadow of the Erdtree era demasiado difícil, FromSoftware lanzó el parche 1.12.2, cuyo objetivo era facilitar un poco el inicio del DLC aumentando el ataque y la negación de daño durante la primera mitad del máximo, además de la cantidad de mejoras de Bendición.

Al mismo tiempo que hace que la segunda mitad sea más gradual. El parche también aumentó la negación de ataque y daño otorgada por el nivel final de mejoras de Bendición.

Si bien el parche no incluyó ninguna mejora de rendimiento en PC. FromSoftware reconoció que los jugadores estaban experimentando una velocidad de fotogramas inestable.

“Hemos confirmado un error por el cual la configuración de trazado de rayos se habilita automáticamente si previamente has cargado datos guardados de versiones anteriores del juego”, dijo FromSoftware.

A pesar de la falta de mejoras en el rendimiento en PC. Shadow of the Erdtree ha logrado recuperar su calificación de Steam “mayoritariamente positiva”, con más de 56.000 reseñas de usuarios al momento de escribir este artículo (el 70% de las cuales son positivos).

Sin embargo, todavía hay muchas críticas negativas que denuncian el bajo rendimiento y la optimización del juego. Algo que era de esperar, ya que llevamos apenas una semana con el DLC.

Es por esto que muchos afirman que la expansión es “realmente hermosa”. Pero aun así dejó una crítica negativa porque tiene “peor rendimiento que el juego base”.

Lea también Elden Ring: FrontSoftware hace más fácil el DLC debido a las quejas