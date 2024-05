Fans cancelan juego de Plants Vs Zombies 3 tras reclamo de EA

Recientemente, un pequeño grupo desarrollador estaba creando su propia versión de Plants Vs Zombies 3. PopCap y EA no tardaron en actuar, mandando una advertencia al equipo pidiendo que pararan el proyecto por infringir derechos sobre la IP.

La noticia fue publicada por el propio estudio a través de su cuenta en X, dando un comunicado oficial con respecto de toda la situación luego de que EA contactara directamente con ellos.

“PopCap y EA se han puesto en contacto con nosotros directamente para detener el desarrollo de nuestro Plants vs Zombies 3. No es un cese y desista ni una DMCA. Es una advertencia y el equipo decidió que preferirían no correr riesgos.” Se puede leer en el comunicado oficial del equipo.

“Creemos que manejaron esta situación de poco profesional, sin embargo, no tenemos forma de defendernos. Todos en el equipo estaban entusiasmados por ayudar a hacer realidad este proyecto… pero parece que esa misma pasión nos puso un objetivo en la cabeza. Este no es el fin para nosotros como equipo, sino el fin de todo lo que Plants vs Zombies venga de nosotros. Gracias por todo el apoyo.” Se despidieron finalmente.

EA por su parte, defendió que, si bien se sienten honrados de que los fanáticos se sientan tan comprometidos con sus juegos. No pueden permitir que el uso de su marca intelectual sea copiada por los mismos fanáticos.

A pesar de que estos utilicen sus propios artistas y no quieran vender el producto final, no tienen derecho a utilizar la marca de Plants Vs Zombies. El equipo desarrollador señaló que a EA no le importa el proyecto ni su fanaticada, solo le importaba salvaguardar su marca por miedo a que alguien le dé mejor uso.

Lea también Creador de Minecraft revela imágenes de su nuevo juego