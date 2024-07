Flintlock: The Siege of Dawn ya está disponible en consolas y PC

El desarrollador neozelandés A44 Games y la distribuidora Kepler Interactive han anunciado hoy que Flintlock: The Siege of Dawn ya está disponible en Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (a través de Steam y Epic Games Store), Xbox Game Pass y PC Game Pass.

Flintlock: The Siege of Dawn es RPG de acción ambientado en un mundo hermoso, pero peligroso, donde la magia y la pólvora se enfrentan. Los jugadores controlarán a Nor Vanek y su místico compañero, Enki, en una batalla implacable contra los dioses y su temible Ejército de los Inertes. Deberán perfeccionar sus habilidades de combate, combinando pólvora y magia de manera cautivadora, para rescatar a la Ciudad del Amanecer, perdida en medio del caos que envuelve al mundo.

Explora lugares únicos con las explosivas habilidades con pólvora de Nor y la magia de Enki. Libera aldeas asediadas para restaurar el orden en el mundo, descubre y mejora poderoso equipamiento con ventajas y habilidades únicas durante tu búsqueda de venganza. Mientras los dioses intentan dominar todo lo que consideran su hogar, Nor debe convertirse en algo más que una soldado para salvar a la humanidad.

Requisitos mínimos y recomendados de Flintlock: The Siege of Dawn en PC:

Mínimos:

Sistema Operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Memoria: 8 GB RAM

Tarjeta Gráfica: GTX 1060 / Radeon RX 580 (6GB+ RAM)

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

Notas adicionales: SSD

Recomendados:

Sistema Operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 16 GB RAM

Tarjeta Gráfica: GTX 2060 Super / Radeon RX 5700 (8GB+ RAM)

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

Notas adicionales: SSD

