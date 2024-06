George R.R. Martin habla sobre una futura adaptación de Elden Ring

La leyenda George R.R. Martin ha comentado sobre los rumores actuales de una adaptación cinematográfica o televisiva de Elden Ring. Añadiendo más leña al fuego sobre la posibilidad de ver en la pantalla grande a las tierras intermedias.

Por si no lo sabías, el creador de Canción de hielo y fuego, George R.R. Martin, ayudó a construir el universo de Elden Ring. Aunque no participó en la escritura real que aparece en el juego. Sí se puede ver sus pinceladas, sobre todo en el complejo lore del juego.



Ahora, en una publicación en su sitio web personal. George R.R. Martin comentó sobre los rumores de una futura adaptación. A primera vista, los comentarios de Martin no son exactamente lo que los fanáticos querrían escuchar, afirmando:



“Ah, y sobre esos rumores que quizás hayas escuchado sobre una película o serie de televisión basada en ELDEN RING… No tengo nada que decir. Ni una palabra, no, nada, no sé nada, nunca escuchaste nada mío, mamá, mamá, ¿qué rumor?”.

Ciertamente, parece que Martin está escondiendo algo por la timidez de sus palabras. Realmente estos comentarios lo que hacen es solo agregar más leña al fuego de los rumores de una adaptación de Elden Ring.



Históricamente, las adaptaciones de videojuegos siempre han luchado por lograr el éxito de la crítica. Lo que a su vez ha disuadido a los estudios de intentar las suyas propias. Sin embargo, éxitos recientes como The Last of Us, Fallout, Sonic etc. Han cimentado un precedente importante, demostrando que los videojuegos se pueden trasladar a la pantalla de una manera que sea satisfactoria de ver y fiel al material original.

Con el talento adecuado, no hay duda de que Elden Ring tiene el potencial de unirse a la lista de las mejores series de televisión y películas basadas en videojuegos.

