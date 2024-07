Humble Games despide a todo su personal para reestructurarse

Como parte de la continua marea de despidos que ha afectado a la industria del videojuego de lo que va de 2024, Humble Games se une a los estudios afectados por despidos masivos.

Humble Games es la división editorial de Humble Bundle, con sede en San Francisco, California, que fue adquirida en 2017 por Ziff Davis a través de su subsidiaria IGN Entertainment y ha publicado más de 20 títulos desde 2019, incluidos Forager, Wizard of Legend, Slay the Spire y TemTem.

Los empleados afectados anunciaron sobre su despido en LinkedIn y demás redes sociales. Uno de ellos fue Nicola Kwan, formando parte del equipo de desarrollo comercial de la empresa. “A las 9 de la mañana de hoy, a 36 empleados de Humble Games nos dijeron que nos iban a despedir y que la empresa iba a cerrar”, dijo.

Humble Games no cerrará a pesar de los despidos

Poco después de que se dieran a conocer los despidos, Humble Games publicó un comunicado explicando que los despidos se deben a la reestructuración de sus operaciones, no a su cierre total.

“En estos tiempos económicos difíciles para la publicación de juegos independientes, Humble Games ha tomado la difícil pero necesaria decisión de reestructurar nuestras operaciones. Esta decisión no se tomó a la ligera; implicó mucha deliberación y reflexión cuidadosa, con el objetivo de garantizar la estabilidad y el apoyo de nuestros desarrolladores y proyectos en curso.

“Además, la reestructuración de las operaciones de Humble Games no tendrá ningún impacto en las operaciones de Humble Bundle. Somos plenamente conscientes del profundo impacto que esta decisión tiene en los miembros de nuestro equipo en Humble Games y empatizamos profundamente con todos los afectados”, continuó.

“Las contribuciones de nuestro equipo han sido de primer nivel e invaluables, apoyando el lanzamiento de nuestros juegos desde que comenzamos a publicarlos en 2017. Estamos comprometidos a navegar esta transición con la mayor empatía y comprensión posible”.

“Apoyar a nuestros socios de desarrollo y ayudar a los exmiembros del equipo sigue siendo nuestra máxima prioridad. Nos comprometemos a hacer que esta transición sea lo más fluida posible para todos los involucrados”.

“Gracias por su apoyo y compasión durante este período difícil. Lo apreciamos profundamente”.

Los próximos títulos de Humble Games incluyen Never Alone 2, Monaco 2, Wizard of Legend 2 y Lost Skies. De momento se desconoce qué sucederá con el proceso de publicación de estos juegos ya mencionados.

