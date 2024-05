Jason Voorhees y el Agente Smith se unirán al roster de MultiVersus

MultiVersus se acerca cada vez más a su lanzamiento oficial pautado para este 28 de mayo, y con esto, Warner Bros. Games lanzó un nuevo tráiler que revela a nada más y nada menos que a Jason Voorhees de las películas Viernes 13 y al Agente Smith de Matrix como los nuevos personajes jugables que se unirán al juego de lucha gratuito en su lanzamiento.

Ambos nuevos luchadores se unirán a la lista de MultiVersus junto a El Joker como parte de la Temporada 1 titulada “Puns & Villainy”. Jason llegará junto al lanzamiento del juego, mientras que el Agente Smith estará disponible más adelante en la temporada.

Durante el fin de semana también se confirmó que se agregaría un Banana Guard de Hora de Aventuras como luchador jugable, elevando el número total de nuevos personajes confirmados a cuatro hasta el momento.

Además de Jason y el Agente Smith, el tráiler cinematográfico lleno de acción muestra una mezcla épica de héroes y villanos de MultiVersus, incluidos Wonder Woman y The Joker (DC), Velma (Scooby-Doo), Bugs Bunny y Marvin the Martian. (Looney Tunes), Gigante de Hierro (El Gigante de Hierro), Rick Sánchez (Rick y Morty), Stripe (Gremlins), y Finn el Humano y Cake el Gato, una variante de Jake el Perro (Hora de Aventura) con una estética mejorada gracias al poder de Unreal Engine 5.

El largo camino de MultiVersus

MultiVersus, que se lanzó como beta abierta en julio de 2022, es un juego de lucha cruzado al estilo Smash Bros. que presenta personajes de una variedad de propiedades de Warner Bros., incluidas DC Comics, Looney Tunes, Cartoon Network, Game of Thrones, Tom & Jerry, Gremlins, Rick & Morty y El Gigante de Hierro.

Inicialmente, el juego fue muy popular, con un pico de más de 143.000 jugadores en Steam el primer día, que aumentó a 153.433 al día siguiente. Un mes después de su lanzamiento, Warner afirmó que más de 20 millones de jugadores ya habían descargado y jugado el juego.

A dos años después, MultiVersus finalmente llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC este 28 de mayo.

