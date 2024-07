La película de Watch Dogs ha comenzado su rodaje

Tal y como se reportó a inicios de marzo de este año, Ubisoft Film & Television está trabajando en que Watch Dogs, su franquicia de hackers contra las megacorporaciones dé el salto a la gran pantalla. Ahora, Ubisoft ha confirmado que han comenzado su rodaje oficialmente.

El anuncio se realizó a través de la página de Ubisoft X (anteriormente Twitter), donde el Ubisoft menciona: “Lights_Camera_Action.exe” junto con la publicación de una imagen de una claqueta del set.

Lamentablemente, no se puede deducir mucho de la imagen en sí, ya que parece ser el equipo de producción y no algún miembro del reparto. Sin embargo, sabemos la actriz Sophie Wilde (Talk To Me, película galardonada y producida por A24) y con dirigida por el aclamado director de género francés Mathieu Turi, a partir de un guion original escrito por Christie LeBlanc.

La jefa de contenidos de Ubisoft, Margaret Boykin, el director ejecutivo de New Regency, Yariv Milchan, y la presidenta de películas de la compañía, Natalie Lehmann, son los productores de la película.

¿De qué tratará la película de Watch Dogs?

Si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto y tampoco se conoce cuándo llegará, pero los juegos de Watch Dogs se desarrollan en versiones ficticias de ciudades de la vida real, en varios momentos en el tiempo, y sigue a diferentes hackers como protagonistas que, aunque tienen diferentes objetivos que alcanzar, se ven involucrados en el inframundo criminal de diversas ciudades.

Los antagonistas suelen ser empresas corruptas, jefes criminales y hackers rivales que se aprovechan del ctOS (sistema operativo central), una red informática ficticia que conecta todos los dispositivos electrónicos de una ciudad en un solo sistema y almacena información personal de la mayoría de los ciudadanos. El jugador también tiene acceso a ctOS, que se puede utilizar para controlar varios dispositivos que le ayudarán en el combate, el sigilo o la resolución de acertijos.

